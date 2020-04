Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Osterschmuck für den Legefelder Kreisel

Wer über die Feiertage den Legefelder Verkehrskreisel passierte, der konnte sich wie in jedem Jahr an seinen österlichen Schmuck erfreuen. In den bisherigen Jahren übernahmen das Legefelder Grundschul- oder auch Kindergarten-Kinder. Weil das wegen der Corona-Restriktionen nicht möglich war, wurde das Schmücken von Erwachsenen übernommen. Mitglieder des Vereins Legefeld hängten mit der Beigeordneten Claudia Kolb und Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel die bunten Ostereier an die Büsche der Insel. Auch sie hoffen allerdings, dass das 2021 wieder von den Kindern des Ortsteils übernommen werden kann.