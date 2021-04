Osterüberraschungen für Ettersburgs Kinder

Ein Gruß an 90 Mädchen und Jungen

Ettersburg. Für 90 Kinder von Ettersburg hat der Sonntag mit einer Osterüberraschung begonnen. Vor der Haus- oder Hoftür fanden sie kleine Tütchen mit österlichen Beigaben. Damit sie den Kindern auch auffallen, waren sie mit Luftballons gekennzeichnet.

Die Überraschungen waren der Gruß des Heimat- und Kulturvereins mit Unterstützung der Feuerwehr an die Kinder des Ortes. Schon zur Nikolausaktion kam die Idee einmal auf. Sarah war es schließlich, die vor dem Osterfest daran erinnerte.

„Die Kinder müssen auf so vieles verzichten“, sagt sie. „Dann soll wenigstens unser Ostereiersuchen am Campingplatz nicht ersatzlos ausfallen.“ – Mit Flyern wurden die Familien gebeten, sich für die Aktion anzumelden. Die Resonanz war riesig.

So fand der Verein auch Unterstützer. Bunte Eier steuerte der Geflügelhof Hottelstedt bei, die Firma Weimar-Menü Lollys und die Fa. Neumann eine Geldspende zum Einkauf. Dieser wurde vor dem Wochenende auf sieben Gruppen aufgeteilt, die das Osterpräsent verpackten.

Am Samstagabend machten sich dann sieben Teams am Gemeindehaus auf, die Überraschungen im Dorf zu verteilen. Adressaten gab es übrigens in den neuen Teilen von Ettersburg mehr als im alten. Die Teams aber kamen aus dem alten und dem neuen Dorf.