Polizei hat bislang kaum Verstöße gegen Ausgangssperre festgestellt

Erfurt. Die mit der Corona-Bundesnotbremse verordneten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sind in Thüringen nach Einschätzung der Polizei weitgehend beherzigt worden.

Es habe in ganz Thüringen bislang keine größeren Einsätze wegen Verstößen gegen die aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen gegeben, hieß es am Sonntag von Seiten der Polizei. Möglicherweise habe auch das Wetter mit recht niedrigen Temperaturen zur Disziplin beigetragen. Die Polizeiinspektionen meldeten lediglich vereinzelt Einsätze im Zusammenhang mit der Ausgangssperre.

In Dermbach (Wartburgkreis) ertappte die Polizei in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen an einem Lagerfeuer. Sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. In Greiz rückten die Beamten am Samstag kurz vor Mitternacht aus, weil mehrere Jugendliche auf einer Straße Blumenkübel umwarfen und Pflanzen stahlen. Die 17- bis 20-Jährigen erhielten ebenfalls Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzregeln.

Aus Protest gegen die Anti-Corona-Maßnahmen hatten sich laut Polizei am Samstag in Gera etwa 100 Motorräder an einem Korso durch die Stadt beteiligt. Störungen habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher.