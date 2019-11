Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Porzellanschmuck am Baum vor dem Bauhaus-Museum

Schon seit Wochenbeginn strahlte er an jedem Abend im Lichterglanz an der Milchbarkreuzung. Seit Donnerstag ist er auch mit Baumschmuck behangen: Schüler der Luitpold-Grundschule aus der Porzellanstadt Selb hatten Weihnachtsbaumschmuck aus Porzellan in Bauhaus-Symbolik gefertigt und nun auch den Baum am Stepháne-Hessel-Platz geschmückt. Er kommt ebenfalls aus dem Fichtelgebirge und wurde von den Mitarbeitern der Weimarhalle aufgestellt.

Blau, rot, gelb sind die Quadrate, Dreiecke und Kreise geworden, ein bisschen Weiß und einige Glocken, Schneemänner und Sterne sind ebenfalls dabei. Versehen wurden die Schmuckanhänger mit einem goldenen Stempel, der den Anlass und die Beteiligten auflistet.

Der Bezug aus Selb nach Weimar, vom Porzellan zum Bauhaus besteht in Walter Gropius: Das Porzellanwerk der Rosenthal GmbH war einer der letzten Industriebauten des Bauhaus-Gründers. Jedes Jahr lädt die Geschäftsführung Kinder zu einer solchen Aktion ein – immer unter einem anderen Motto. Den Nachmittag verbringen die Schüler unter anderem im Neuen Museum in der Werkstatt und bei der Kinderführung „Schüchternes Faultier“ in der Goethe-Ausstellung „Abenteuer der Vernunft“.

Die Klassen 4e und 4f aus der Luitpold-Grundschule in Selb mit ihren Begleitern am Weihnachtsbaum vor dem Bauhausmuseum. Foto: Michael Baar

Mit den Schülern und ihren Lehrern war auch eine ganze Reihe Erwachsener mit nach Weimar gekommen: Zum Beispiel Porzellankönigin Anna-Lena und Udo Benker-Wienands. Der ehemalige Lehrer hatte die Baumschmuck-Aktion der Grundschule vor Jahren erfunden. Neben dem stellvertretenden Landrat Roland Schöffel gehörte auch Dorothea Schmid, die Zweite Bürgermeisterin von Selb, zu den Gästen am Bauhaus-Museum. Sie hatte als Kind Walter Gropius noch persönlich kennengelernt.

Die Weihnachtsbaumanhänger als Porzellan gibt es in größerer Stückzahl als am Baum. Sie werden ab nächster Woche für einen guten Zweck im Bauhaus-Store im Bauhaus-Museum Weimar und in der Tourist-Information Weimar verkauft. Unterstützt wird damit der Verein Leben und Lernen in Kenia. Der Erlös ist für einen kenianischen Jungen bestimmt, dessen zehnjährige Schulausbildung damit finanziert wird.

Dorothea Schmid, die Zweite Bürgermeisterin von Selb, hatte als Kind Walter Gropius noch persönlich kennengelernt. Foto: Michael Baar

Beteiligt an dem Projekt sind auch die Weimar GmbH, die Klassik Stiftung Weimar und die Stadt Weimar; in Selb die Bayerischen Staatsforsten, die Luitpold-Grundschule Selb, das Porzellanikon (Staatliches Museum für Porzellan) und die Rosenthal GmbH.