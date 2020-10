Bürger in Weimars Ortsteil Possendorf haben zum 30. Mal den Grat der deutschen Enheit an ihrem Denkmal geschliffen.

Possendorf. Das erste Mitmachdenkmal zur deutschen Einheit steht seit 1990 in Possendorf bei Weimar.

Possendorf arbeitet weiter am Grat der Einheit

Desinfektionsmittel und Kontaktliste neben Schutzbrille und Winkelschleifer – das gab es am 3. Oktober noch nie am Dorfteich von Possendorf. Seit 30 Jahren versammeln sich Ina und Volker Kämpfe mit Familie und Nachbarn dort vor dem kleinen Denkmal der deutschen Einheit.

Zum 30. Mal wurde am Einheitstag der Grat geschliffen, der sich zwischen den verschweißten stählernen Landkarten der einst zwei deutschen Staaten erhebt. Erstmals hat der Ortsteil die private Veranstaltung wegen der Corona-Auflagen sogar angemeldet.

Auf die große Runde zum runden Geburtstag des Denkmals hat Possendorf verzichtet. Das traditionelle Schleifen am Grat blieb auf Familie und Possendorfer beschränkt. Dass sich dennoch Bürger am Denkmal versammelten, freut Susanne Schmidt. „Es zeigt, wie weitsichtig die Idee von meinem Kai war“, sagt sie über ihren 2007 verstorbenen Lebensgefährten, der mit Vater Volker der Schöpfer des Denkmals war. Seit einigen Jahren beteiligen sich auch ihre Söhne am Schleifen des Grates.

Für Ortsteilbürgermeisterin Viola Seel hat sich damit über drei Jahrzehnte in Possendorf eine Tradition entwickelt, die ziemlich einmalig ist. Ortschronist Mathias Geßner ist sogar sicher, dass es sich um das erste Mitmachdenkmal zur deutschen Einheit überhaupt handelt.