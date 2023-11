Premiere für Podium in Gera: „Ohne ausländische Ärzte, würden Thüringer Krankenhäuser nicht funktionieren“

Gera. In Gera wurde darüber diskutiert, wie Zuwanderung helfen kann, den Personalmangel im Gesundheitswesen zu beheben.

Die Litauerin Dziuljeta Mikutaityte arbeitet als ausländische Pflegekraft in der ambulanten Pflege in Erfurt. Sie weiß, was Pflegenotstand konkret bedeutet, wie viel Passion zu ihrem Job gehört. Nicht selten haben Arbeitstage 10 bis 12 Stunden. Für die Familie bleibt da oft nicht viel Zeit. „Es gab immer schon Personalmangel“, sagt Mikutaityte, „aber es war nie so schlimm wie heute“. Und die Misere wird noch zunehmen.

Laut Guido Dressel, dem Leiter der Thüringer Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK), werden in den nächsten zehn Jahren 15.000 Leute im Thüringer Gesundheitswesen fehlen, von Pflegekräften bis hin zu Ärzten. Und so fragte dann auch das neu ins Leben gerufene Ostthüringer Podiumsformat „Soziales kontrovers“ am vergangenen Dienstag in seiner ersten Veranstaltung in Gera: „Lösen ausländische Fachkräfte das Personalproblem im Thüringer Gesundheitswesen?“

Prozedere bis zur Berufserlaubnis muss vereinfacht werden

Dass der Fachkräftemangel nicht ohne qualifizierte Zuwanderung zu lösen sein wird, war Konsens der von OTZ-Chefredakteur Nils Kawig moderierten Runde. Doch dafür müssen Berufserlaubnisse effizienter erteilt werden. Zwar hat das Landesverwaltungsamt Thüringen das Anerkennungsverfahren für ausländische Ärzte von ein bis zwei Jahren auf ein dreiviertel Jahr reduzieren können, wie dessen Präsident Frank Roßner sagt. Doch der Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Matthias Zenker wünscht sich ein gänzlich anderes Anerkennungsprozedere: Ähnlich wie in den USA sollten zuwanderungswillige Mediziner aus sogenannten Drittstaaten vor ihrer Zulassung das dritte Staatsexamen ablegen. Damit könne der immense Verwaltungsaufwand bei der Prüfung der ärztlichen Qualifikation deutlich reduziert werden.

Anwerbung müsste im großen Stil erfolgen

In der Pflege dauert die berufliche Anerkennung im Schnitt sogar bis zu zwei Jahren, auch weil häufig noch Anpassungslehrgänge wahrgenommen werden müssen. Deshalb sieht Dana Hartenstein-Drobny vom Internationalen Fachkräfteservice für die Thüringer Sozialwirtschaft (IFTS) eine große Chance darin, ausländische Jugendliche für die Pflege-Ausbildung nach Deutschland zu holen. Seit einigen Jahren wirbt sie mit ihrem IFTS-Projekt unter anderem junge Menschen aus Vietnam an. Aktuell planen sie und ihre Kollegin den Jahrgang 2024, für den wieder interessierte Ausbildungsbetriebe gesucht werden (Kontakt: dhartenstein-drobny@parisat.de). Für den Thüringer TK-Leiter Dressel gehört das Akquise-Projekt längst verstetigt, damit die Anwerbungen in größerem Stil erfolgen können.

Thüringer Akquise in Vietnam

Vietnam eignet sich als Partner fürs Thüringer Gesundheitswesen besonders gut, da hierzulande bereits Communitys existieren – das wichtige soziale Umfeld für Neuankömmlinge. Deutschland genieße einen guten Ruf in Vietnam, sagt IFTS-Mitarbeiterin Hartenstein-Drobny, merkt aber an, auch dort würden unsere Wahlergebnisse registriert.

Wie wichtig qualifizierte Migration bereits heute ist, macht Ärztekammer-Geschäftsführer Zenker deutlich: „Hätten wir die ausländischen Ärzte nicht, würden die Thüringer Krankenhäuser nicht mehr funktionieren.“ Von den 13.000 Medizinern im Freistaat seien knapp 2000 nichtdeutscher Herkunft. In Thüringer Kliniken habe sogar jeder vierte Arzt keinen deutschen Pass.

Geras Bürger kamen beim Podium von OTZ, TK und Friedrich-Ebert-Stiftung Thüringen unter anderem via eingespielter Straßenumfrage zu Wort. Der Tenor dort: Der Zuwanderung vom medizinischen Fachpersonal stehen die meisten aufgeschlossen gegenüber, wenn denn Sprache, Qualifikation und Integration stimmen.

Der Lernsender „Labor 14“ des Thüringer Medienbildungszentrums Gera strahlt die Diskussionsrunde ab Mittwoch, 6. Dezember, aus.