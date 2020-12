Premierenrunde für Weimars Weihnachtsmann

Saison-Premiere für Weimars Innenstadt-Weihnachtsmann. Am Freitag drehte Gunter Grobe mit seinem Wichtel erstmals offiziell eine Runde durch die Innenstadt. Der dienstälteste Weihnachtsmann im öffentlichen Auftrag weit und breit bleibt im Corona-Jahr in seiner Kutsche, um den Abstand zu wahren. Auf Bitte des Weimarer Innenstadtvereins ist er jeweils donnerstags, freitags und samstags am Nachmittag in der Innenstadt unterwegs, um Passanten eine Freude zu bereiten.