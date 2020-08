Am Donnerstag fand eine „Mieterparty" im Eiermannbau im Rahmen der „Open Factory“ statt.

Probenutzer des Eiermannbaus in Apolda lernen sich kennen

Unter dem Motto „Eintritt frei! Deine Saison im Eiermannbau“ haben gerade 24 Projektgruppen die Möglichkeit, das Nutzungskonzept „Open Factory“ der IBA Thüringen im Baudenkmal auszuprobieren. Am Donnerstag fand in diesem Rahmen eine „Mieterparty“ statt für ein erstes Kennenlernen der neuen Mitbewohner. Diese waren zuvor von einer Jury festgelegt worden. Die Projekte sind vielfältig: von der Kochwerkstatt (Foto) über das Modelabor mit Alttextilien bis zur offenen Universität. Am 13. September soll die Öffentlichkeit beim Tag der offenen Tür die Mieter-Ambitionen ebenfalls kennen lernen dürfen.