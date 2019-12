Rastenberg hat wieder einen Bäcker

Rastenberg hat ab Montag (16. Dezember) wieder einen Bäcker. Sogar ein kleines Café. Die Bäckerei Süpke hat nach der Schließung des Tegut-Marktes in der Finnestadt ihre Filiale von dort in die Mühlstraße umgezogen und hat sich sogar erweitert. Bäckermeister Wolfgang Süpke hat sich dazu überreden lassen. „Eigentlich wollten wir nicht wieder investieren“, sagt er. „Wir hatten Bedenken. Schließlich ist es keine Durchfahrtsstraße.“

Inspirierende Nachbarschaft

Überzeugt hat ihn schließlich der Enthusiasmus der neuen Nachbarn. Familie Grabe, Gerda und Andreas Grabe, führen eigentlich eine Tischlerei, hatten statt Wohnungen zur Vermietung in der von ihnen erworbenen Immobilie einen Laden mit Postservice, Lottoannahmestelle, Geschenk- und Dekoartikeln sowie Schreibwaren geschaffen. Sie wollten, dass sich in Rastenberg etwas bewegt.

Ihre Idee, in der Mühlstraße – unweit von Rathaus und Bürgerhalle – so etwas wie ein „zweites Stadtzentrum“ (Süpke) zu initiieren, hat ihn überzeugt. Gegen so viel Engagement, etwas in der Stadt zu bewegen und gegen den Trend mal etwas nicht zu schließen, sondern neu zu eröffnen, konnte sich der Bäckermeister nicht verschließen. „Dass wir hier eröffnen, liegt nur an Grabes“, sagt er.

Anfangszeit ist Testlauf

Für Süpke bleibt es damit bei insgesamt 14 Filialen und beim Standort Rastenberg. Er freut sich, dass am neuen Standort mehr Platz ist und die Bedingungen auch für die Mitarbeiter besser sind. Zunächst soll der Bäcker montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet haben und samstags von 6.30 Uhr bis 11 Uhr. Die Zeiten sind auf Probe. „Wir wollen erst einmal sehen, wie die Kundenströme so sind und uns ihnen dann anpassen“, sagt Wolfgang Süpke.