Rekordzeit bei Thüringer Wander-WM: Sächsin gewinnt Xtrem-Marsch

Katrin Hildebrandt aus Markkleeberg hat die Königsdisziplin der Rennsteig-Wander-Weltmeisterschaft in weiblicher Rekordzeit gewonnen: Die Sächsin habe die knapp 170 Kilometer von Blankenstein in Ostthüringen bis nach Gumpelstadt im Westen in nur 28:54 Stunden bewältigt, sagte am Montag Werner Reinhold Wolf, Vorsitzender des veranstaltenden Pummpälzweg-Vereins. Damit ließ sie auch alle männlichen Teilnehmer in diesen Jahr hinter sich.

Allerdings kamen im Corona-Jahr, in dem jeder Läufer individuell starten musste, nur sechs Teilnehmer überhaupt ins Ziel. Der größte Teil der Extremwanderer verschob seine Teilnahme aufs kommende Jahr. Ende Oktober war die aktuelle Wettkampfphase für den sogenannten Rennsteig-Xtrem-Marsch geendet. Bei den Männern gewann zum wiederholten Mal der gebürtige Ostthüringer Daniel Traut in 31:44 Stunden. Er wanderte jedoch die Strecke entgegen der üblichen Wettkampfrichtung von Hörschel nach Blankenstein. Daniel Traut hält auch die generelle Bestzeit von 28:35 Stunden. Nächste Wander-WM am ersten Maiwochenende Bei den Frauen erreichte Christiane Grammlich (37:42 Stunden) aus dem sächsischen Kreischa Platz zwei. Bei den Männern folgten auf den Rängen zwei bis vier Michael Schmitt (34:05) von der Schwäbischen Alb, Torsten Oertel (40:55) aus Leipzig und Jürgen Walter (49:18) aus Wiesbaden. Die nächste Wander-WM soll am ersten Maiwochenende stattfinden. Neben dem 169,3 Kilometer langen Xtrem-Marsch gibt es drei weitere Wander-Wettbewerbe: den Masserbergmarsch, den Doppelmarathon an zwei Tagen und den einfachen Marathon. Darüber hinaus bietet der Pummpälzweg-Verein vom 6. bis 8. August 2021 eine Novität an: den Quadrathlon: Auf 100 Kilometer Wandern folgt ein Triathlon, wobei die Schwimmdisziplin durch eine Kanufahrt ersetzt wird. Als Einstieg ins Wanderjahr plant der Verein den Pummpälz-Neujahrsmarsch. Die Strecke kann jeder Teilnehmer individuell wählen. Einzige Bedingung: Man muss sie zwischen 30. Dezember und 1. Januar absolvieren sowie Länge und Zeit bis 10. Januar mitteilen. „Jeder angemeldete Teilnehmer erhält eine Urkunde und das begehrte Pummpälz-Holzmedaillon", sagt Vereinsvorsitzender Wolf. Der namensgebende Pummpälz ist ein Kobold aus einer Gumpelstädter Sage. Mehr Infos: www.pummpaelz.de