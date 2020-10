Rückhalt der CDU Jena für Mohring schwindet offenbar

Die Entscheidung darüber, ob Mike Mohring (CDU) seine in Thüringen erheblich ins Stocken geratene politische Karriere in Berlin als Bundestagsabgeordneter zum Wiedererblühen bringen kann, wird – wie berichtet - im Herbst 2021 zur Bundestagswahl entschieden. Im Vorfeld ist dazu einiges notwendig, wobei die Ausgangslage nun gar nicht mehr so eindeutig zu sein scheint.

Aber der Reihe nach: Über die Aufstellung eines CDU-Direktkandidaten im Bundestagswahlkreis 193 (Jena-Sömmerda-Weimarer Land I) wird am 5. November in Apolda unter Beachtung von Corona-Regeln entschieden. Aktuell konkurrieren zwei Kandidaten: der Bundestagsabgeordnete Johannes Selle und der auf Landesebene seiner Macht beraubte Mike Mohring, dem unlängst das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ schon wieder neue „Machtspiele“ und „Tricksereien“ attestierte.

Konnte jüngst noch der Eindruck entstehen, die Entscheidung der Delegierten aus den drei im Bundestagswahlkreis liegenden CDU-Kreisverbänden Sömmerda, Jena und Weimarer Land sei bloß noch Formsache und Mohring quasi bereits Sieger der Abstimmung am 5. November, scheint das Rennen nun zumindest offener. So soll sich dem Vernehmen nach insbesondere im CDU-Kreisverband Jena, der gemäß Mitgliederstärke neun „Wahlleute“ nach Apolda entsenden wird, Widerstand regen. Zwar verkündete der Vorsitzende Guntram Wothly am 12. Oktober, dass man hinter Mohring stehe. Allerdings wurden die „Wahlleute“ in Jena erst am 16. Oktober festgelegt. Dass Wothly vorgeprescht war, soll besonders bei jüngeren Mitgliedern der CDU Jena für erheblichen Unmut gesorgt haben. So soll der CDU-Kreisverband Jena durchaus nicht geschlossen hinter Mohrings Kandidatur stehen. Vielmehr soll es bei der Versammlung am 16. Oktober überaus kontrovers zugegangen sein. Die tatsächlich beschlossene Liste mit den „Wahlleuten“ darauf jedenfalls erweckt nicht den Anschein, als handele es sich bei allen Jenaern um treue Vasallen Mohrings. So gehen Beobachter davon aus, dass der Apoldaer bei der geheimen Abstimmung am 5. November bloß zwei der neun Stimmen aus Jena bekommen wird.

Die neun Stimmen der CDU Sömmerda dürfte Mohring auch nicht bekommen. Die Sömmerdaer stehen geschlossen hinter Selle.

Bleibt noch der CDU-Kreisverband Weimarer Land, seine „Hausmacht“. Dieser stellt wegen seiner Größe 20 „Wahlleute“, die am 28. September gewählt wurden. Mohring darf sich am 5. November quasi selbst wählen, denn auch er ist „Wahlmann“. Zu den 20 CDU-Wahlleuten zählen Weggefährten, enge Freunde, bei Mohring Beschäftigte und sogar Familienangehörige. Das Ehepaar Nancy und Thomas Gottweiss beispielsweise soll ebenso für Mohrings Kandidatur stimmen wie die Familien Brändel und Rost, Hannes Raebel samt Mutter, Volker Heerdegen, Wahlkreismitarbeiterin Susanne Sulze sowie Mohrings Schwester …