Erfurt. Derzeit debattiert der Thüringer Landtag zu den Corona-Regeln. Hunderte Menschen haben sich währenddessen vor dem Steigerwaldstadion in Erfurt versammelt und gegen die Maßnahmen demonstriert.

Rund 300 Menschen demonstrieren gegen Teil-Lockdown in Thüringen

Am Rande einer Sondersitzung des Thüringer Landtages zur Corona-Pandemie haben laut Polizei Hunderte Menschen gegen den neuerlichen Teil-Lockdown demonstriert. „Ich halte diese pauschalen Corona-Maßnahmen für unangemessen“, sagte Ute Bergner, Landesvorsitzende des Vereins „Bürger für Thüringen“, der zu einer der beiden angemeldeten Demonstrationen am Dienstag in Erfurt aufgerufen hatte. Bergner ist auch FDP-Mitglied und sitzt für die FDP-Fraktion im Thüringer Parlament. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog