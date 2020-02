Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

500 Freiwillige gehen gegen erneute Raupenplage in Gera-Liebschwitz vor

„Was weg ist, kann nicht mehr schlüpfen.“ So pragmatisch, wie es Rainer Kneisel und Uta Herrmann auf den Punkt bringen, gingen die meisten der rund 500 Helfer am Sonnabendmorgen in Gera-Liebschwitz zu Werke. So viele Freiwillige hatten sich zum Arbeitseinsatz gegen eine neuerliche Raupenplage vom Ausmaß wie 2019 eingefunden.

Mit Drahtbürsten, zum Teil auch Klobürsten an Teleskopstangen, sowie mit Eimern bewaffnet machten sie sich für etwa drei Stunden in den Waldstücken rund um die, im vorigen Jahr so schwer betroffenen Wohngebiete auf die Suche nach den Eigelegen des Schwammspinners. Diese galt es, von Bäumen, Steinen, aber auch von anderen Oberflächen abzukratzen und, so es der Wind zuließ, einzusammeln.

Die Stadt hatte den Einsatz mit dem Ortsteilrat und der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Liebschwitz organisiert und wird die gesammelten Eigelege nun in die Müllverbrennung bringen, hieß es. Viele Helfer nutzten die Gelegenheit und sammelten auch Müll aus dem Wald. Die Helfer kamen aus Liebschwitz, aber auch aus dem gesamten Stadtgebiet sowie zum Teil weit darüber hinaus.

Der Illusion, mit dem Einsatz auch der letzten künftigen Raupe Herr geworden zu sein, gab sich freilich niemand hin. Dass man deren Zahl dadurch reduzieren konnte, war für viele Antrieb genug. Und das Gefühl, überhaupt selber etwas tun zu können. Und wie erwähnt: „Was weg ist, kann nicht mehr schlüpfen.“ Und für alles, was noch nicht weg ist, steht nach wie vor der Einsatz von Insektengift im Raum, wie der Geraer Umweltamtsleiter Konrad Nickschick bestätigte.