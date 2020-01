Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlachtabfälle im Weimarer Land erneut illegal entsorgt

Erneut wurden in den letzten Tagen im Weimarer Land illegal entsorgte Schlachtabfälle gefunden. Darüber informiert nun das zuständige Veterinäramt im Landratsamt Apolda. So gab es unter anderem einen Fall am Stausee in Vippachedelhausen im nördlichen Landkreis. Hier meldeten Spaziergänger am 21. Dezember den Fund eines vom Fleisch befreiten Tierskeletts.

Nach Auskunft von Amtstierarzt Stefan Kleinhans handelt es sich dabei mutmaßlich um ein keilköpfiges Haus- oder Wildschwein. Da sich die Fundstelle an einem nahe gelegenen und stark frequentierten Weg befindet, hofft die Behörde auch jetzt noch auf sachdienliche Hinweis aus der Bevölkerung, um einen Schuldigen zu ermitteln. Ein solcher wird auch im Fall eines Fundes an einem Feldweg zwischen Kapellendorf und Hohlstedt gesucht. Hier wurden in einer Plastiktonne stark verweste Tierabfälle gefunden. Eine Identifizierung der Tierart war dadurch nicht mehr möglich. Gemeldet wurde der Fall einen Tag vor Heiligabend. In der Tonne, die zuvor für Desinfektionsmittel benutzt wurde, waren zudem Speisereste gefunden worden.

Dieser Tierkadaver von einem Schwein wurde kurz vor Weihnachten am Stausee Vippachedelhausen gefunden Foto: Veterinäramt

Nach Hinweisen von Anwohnern lag die Tonne bereits seit gut 14 Tagen an dieser Stelle, bevor nun der Fall dem Amt gemeldet wurde. In allen Fällen werden die Überreste zur Untersuchung an das Thüringer Landesamt in Bad Langensalza gebracht. Erst am Donnerstag wurde nun noch ein weiterer Fund gemeldet. So wurde auf einem Grundstück in Mellingen eine größere Anzahl von entsorgten Schafsfliesen und Schlachtabfälle gefunden. Das Veterinäramt hat auch hier seine Arbeit aufgenommen, um einen Verursacher zu ermitteln.

Hinweise bitte an das Veterinäramt im Landratsamt Apolda: 03644/540301