Schnäppchen für Urlauber

Bereits zum zweiten Mal nimmt das Altenburger Land an der seit 2014 in Dresden etablierten Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ teil. Neben Dresden, Meißen und der Sächsischen Schweiz werden kostengünstige Unterkünfte in Hotels in Bautzen, Görlitz, Gera, Jena, Neuhausen, Plauen, Chemnitz, Meerane, Zwickau, Sachsen-Anhalt Süd, Wittenberg, Leipzig und dem Altenburger Land angeboten. Urlaub ist auch ohne lange Anfahrtswege möglich. Alle Einwohner, die im Postleitzahlgebiet „0“ wohnen, können zu günstigen Konditionen in einem der ausgewählten Hotels übernachten. Ziel der Aktion ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades bei einer komplett neuen Zielgruppe. Teilnahmeberechtigt sind alle Hotels mit mindestens 3-Sterne-Klassifizierung oder vergleichbarer Ausstattung. Für das Altenburger Land beteiligen sich das Hotel am Rossplan, die Hotel-Pension „Treppengasse“ und das Hotel Bellevue in Schmölln.

Abgerundet wird die Aktion von verschiedenen Angeboten. Mit den Buchungsunterlagen für das Hotelzimmer erhält jeder Gast eine Auswahl von Vouchern. Bei Buchung eines Erlebnisses für eine Person erhält die zweite Person dieselbe Leistung gratis. Die Altenburger Tourismus GmbH, die Farbküche, die Flugwelt Altenburg-Nobitz, das Labyrinthehaus, das Museum Burg Posterstein und der Senfladen beteiligen sich mit Angeboten für das Altenburger Land.

Die Aktion läuft vom 13. Januar bis 1. März 2020. Buchungen für „Urlaub in deiner Stadt“ sind bereits viel früher, ab 21. November, möglich. Erstmal steht für diese Aktion ein Kontingent von fast 30.000 Zimmern zur Verfügung. Das Angebot ist dennoch limitiert. In den letzten Jahren war die Nachfrage nach den Zimmern so groß, dass diese innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren. Buchungen sind über die Website www.urlaubindeinerstadt.de, telefonisch unter (0800) 10 22 444 oder direkt in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg möglich.

Alle Details und Angebote finden Sie im Internet unter www.urlaubindeinerstadt.de.