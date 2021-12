Schnee-Ausflügler zieht es in Thüringer Wald - Tauwetter erwartet

Suhl. Langlauf, Rodeln oder einfach im Schnee spazieren: So manche Ausflügler im Thüringer Wald haben das Wochenende dafür genutzt. Jetzt soll es aber erstmal tauen.

Vor erwartetem Tauwetter haben Wintersportfans am dritten Adventswochenende die recht ordentlichen Schneebedingungen im Thüringer Wald genutzt. Im Raum Schmiedefeld seien die Parkplätze am Sonntag gut gefüllt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in Suhl. Der Regionalverbund Thüringer Wald meldete in den Höhenlagen teils bis zu 42 Zentimeter Schnee. Für den Skilanglauf war ein Streckennetz von 285 Kilometern und 27 Skiwanderwegen präpariert. Der Streckenzustand schwankte zwischen sehr gut und eingeschränkt.

Für Alpinskifahrer standen vier der 22 Skiliftanlagen offen, neben der Skiarena Silbersattel auch zwei in Oberhof und eine in Siegmundsburg bei Masserberg. Für den Rodelspaß konnten Ausflügler 14 präparierte Hänge ansteuern, für das Rutschen auf Gummireifen (Snowtubing) eine Anlage.

Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll es mit dem Schneespaß aber erst einmal vorbei sein. Bereits im Laufe des Sonntags machte sich eine Warmfront mit Nieselregen auch in Teilen des Thüringer Walds bemerkbar. Für Montag werden auch auf der mehr als 900 Meter hoch gelegenen Schmücke Plusgrade um die 5 Grad Celsius erwartet, wie es vom DWD hieß. Dann soll es tauen - und das bleibt den Meteorologen zufolge die kommende Woche über so.