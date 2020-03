Das Dorint Hotel in Weimar gehört zu den schönsten der Stadt.

Sechs Infektionen, 226 Isolierte und die Hotels vor dem Aus

Binnen 24 Stunden ist die Zahl der Corona-Infektionen auch in Weimar stark angestiegen. Am Dienstag registrierte das Gesundheitsamt sechs Fälle sowie ein nicht eindeutiges Testergebnis. Ausgerechnet in diesem Fall handelte es sich um einen Arzt aus der Notaufnahme des Weimarer Klinikums. Deshalb wurde der Test wiederholt. Das Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Der Anstieg der Infektionen resultiert allein aus Testergebnissen von Montag und Dienstag. Alle Betroffenen seien in relativ guter Verfassung, so Amtsärztin Isabelle Oberbeck, bevor sie sich auf den Weg zur ZDF-Runde mit Maybritt Illner machte. Diestagabend befanden sich 226 Menschen in Isolation. Bei 216 der 290 registrierten Personen handelt es sich um Reise-Rückkehrer. Bei einigen konnte die Anordnung aufgehoben werden.

Am Dienstagnachmittag erließ die Stadt ihre dritte Allgemeinverfügung gegen die Ausbreitung des Virus. Auch diesmal ging die Stadt über die Empfehlungen der Landesregierung hinaus. Besonders augenfällig ist das bei den Beschränkungen im Betrieb von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben. Neben der Auflage, die Plätze für die Gäste so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen und Stehplätzen gewährleistet ist, beschränkt Weimar den Betrieb auf die Zeit zwischen 6 Uhr und 18 Uhr. Bars bleiben grundsätzlich geschlossen.

Beherbergungsbetriebe müssen sich beim Bewirten ihrer Übernachtungsgäste an die Regeln der Gaststätten halten. Grundsätzlich dürfen aber Übernachtungsangebote in der Touristenstadt jetzt nur noch „zu notwendigen und ausdrücklich nicht touristischen Zwecken genutzt werden“, so die Verfügung.

Bereits vor deren Bekanntwerden hatten sich eine ganze Reihe Gaststätten zur Schließung entschieden. Prominentestes Haus ist das Residenz-Café. Andere fahren auf ein reduziertes Tagesangebot herunter. Die Hotellerie dürfte knapp vor der Komplettschließung stehen.

Die Träger der Kindergärten betreuen inzwischen erste Kleingruppen für Kinder von Mitarbeitern aus den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Katastrophenschutz. Auch für Weimar steht zudem inzwischen fest, dass für die Zeit der Schließung keine Gebühren für Horte und Kindergärten erhoben werden. Allein wie die Verrechnung für die Träger erfolgt, sei noch nicht entschieden.