Sisyphos-Arbeit zur Postgeschichte im Apoldaer Umland

Für diese drei Sammelbände muss sich der Leser Zeit nehmen. Allerdings lohnt sich das, wie unsere Redaktion in dieser Woche feststellen konnte. Denn das, was der Apoldaer Dr. Ulrich Burghoff da durchaus mit Stolz vorlegt, ist ein erstaunlicher Fundus zur Postgeschichte im Apoldaer Umland.

Beginnend mit Bad Sulza und endend mit Zottelstedt dokumentiert der studierte Mathematiker eine Fülle an Belegen, dass es eine wahre Freude ist.

Der detailreiche Schatz, verteilt auf drei übersichtliche und liebevoll erstellte Bände, ist der Ausdruck seiner rund 60 Jahren währenden Leidenschaft für alles, was mit dem Postwesen im Großen, aber eben auch im Kleinen in Apolda und dem Umland zusammenhängt. Er möchte damit gewährleisten, dass dieser Teil der Geschichte nicht verloren geht, sagt Burghoff, der bereits als Schüler in den Ferien hilfsweise Post und Zeitungen austrug.

Zunächst legt er nun vor, was er, Bekannte und Freunde von ihm so alles zum Postwesen im Umland zusammentrugen. Drei Bände wird Ulrich Burghof auch der Stadt zur Verfügung stellen. Der Briefmarkensammlerverein hat bereits welche von ihm erhalten, Archiv und Stadtbibliothek sollen ebenfalls welche bekommen.

1948: Dieser Briefumschlag mit jeder Menge Briefmarken darauf zeugt von der Zeit der Währungsreform. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

in kurzer Blick auf den Inhalt: Postkarten finden sich in den Bänden ebenso wie Briefe, verschieden Marken aus unterschiedlichen Zeiten, aber auch Telegramm und Zeitungsausschnitte und Fahrpläne. Alles aufgearbeitet und mit hilfreichen Erläuterungen versehen. Auch Fotos gibt es – etwa solche von Landbriefträgern oder später in Dienst gestellten Postautos.

Den Ausgangspunkt nimmt das Ganze bei einem historischen Beleg aus Neusulza aus dem Jahre 1659. Bis in die Neuzeit hinein wurde vieles durch Ulrich Burghoff erfasst.

Alles wurde natürlich nicht in die Bände gepackt, das hätte sie gesprengt. Vielmehr wählte Burghoff sorgfältig aus, so dass anhand zahlreicher Details teils ganz wunderbare Geschichten nachvollziehbar werden. Rund eineinhalb Jahre Arbeit immerhin stecken in den Fassungen samt Einführung und teils nötigen „Übersetzungen“ zu altdeutschen Schriftbildern.

Geschichten gibt es jedenfalls zuhauf. So eine aus Oßmannstedt, wonach es 1956 im Zusammenhang mit dem 1000-jährigen Ortsjubiläum, einem Sonderstempel und einem nicht korrekten Wertaufdruck auf DDR-Briefmarken zu einer sogenannten „Kleinen Fälschung“ gekommen sein soll.

Auch ein sogenannter Kreis-Gitter-Stempel ist zu sehen – ein Verweis auf die von August 1905 bis 16. April 1920 bestehende Postagentur in Kleinromstedt. – Ja, solches gab es im Dorf früher auch . . .

Eine Rarität aus Pfiffelbach wird gezeigt. Im Jahre 1856 erhielt der dortige Pfarrer von seinem Bruder, der in Südindien war, eine Postkarte, die über England letztlich in Thüringer Dorf kam. Zu finden ist auch sie in Burghoffs Dokumentation. – Quasi neben Lotteriebriefen, Schreiben zur Einziehung zum Militärdienst, Wertbriefen, Paketbegleitbriefen, vertrauliche Dienstsachen, Freistemplern ohne Marken und Briefumschlägen, die vor dem Hintergrund der Inflation schier unsichtbar werden angesichts der vielen Marken auf der Frontseite.

Kurzum: Ulrich Burghoff beweist in diesen Bänden, denen wohl mindestens einer auch noch zum Apoldaer Postwesen folgen wird, dass er mit Fug und Recht als einer der passioniertesten Belegsammler Land bezeichnet werden darf.