Skateranlage in Ilfeld ist teilweise gesperrt

Die Skateranlage in Ilfeld ist nach etwa 15 Jahren intensiver Benutzung sanierungsbedürftig. Darüber informierte Ilfelds Ortschefin Petra Gerlach (BF-UWL) die Gemeinderäte von Harztor während ihrer jüngsten Sitzung. Demnach zeigen einige Teile deutliche Gebrauchsspuren, andere müssen nach den vielen Jahren ausgetauscht werden.

Der Bauhof musste einen Teil der Anlage komplett für die Nutzer sperren, da die Gefahr groß ist, dass sich jemand verletzen könnte. Die Ortschefin bedauerte, dass die Absperrung widerrechtlich entfernt wurde, so dass die Mitarbeiter des Bauhofes diese erneut anbringen mussten. Gerlach wies ausdrücklich darauf hin, dass bis zur Reparatur der schadhaften Stelle dieser Teil der Anlage nicht benutzbar und der abgesperrte Bereich nicht zu betreten ist.

Um die Sanierung planen zu können, gab es Anfang Januar einen Vor-Ort-Termin mit allen an dem Projekt Beteiligten. Mit eingebunden werde unter anderem auch Norman Lehmann, der Jugendkoordinator der Gemeinde Harztor, teilte die Ortschefin weiterhin mit. Die Sanierung der Skateranlage spielt auch in der nächsten Ortschaftsratssitzung von Ilfeld eine Rolle. Diese findet am Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeinde Harztor in der Ilgerstraße 23 statt.