Nordhausen. Die Harzer Schmalspurbahnen bieten am Samstag eine besondere Fahrt an.

Sonderzug startet von Nordhausen aus zum Brocken

Interessierte haben am Samstag, dem 18. Juli, Gelegenheit, mit einem Sonderzug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) auf den Brocken zu fahren. Dieser startet um 9 Uhr vom HSB-Bahnhof in Nordhausen aus, informiert Sigbert Scharfe. Er wird auf dieser Tour die Reiseleitung übernehmen. Im Fahrpreis inbegriffen ist zudem ein zweistündiger Aufenthalt auf dem Brocken sowie der Eintritt in das Brockenmuseum. Die Rückfahrt vom Gipfel erfolgt gegen 15 Uhr. Die Ankunft in Nordhausen ist für 18 Uhr vorgesehen.

Fahrkarten sind im Dampfladen erhältlich.