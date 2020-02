Apolda. Wer am Samstag durch Apolda fahren möchte, muss sich auf großräumige Umfahrungen einstellen. Für Senioren gibt es eine PVG-Sonderfahrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung der Innenstadt von Apolda zum Faschingsumzug

Wer am Samstag durch Apolda fahren möchte, muss sich auf großräumige Umfahrungen einstellen. Laut Verwaltung sind große Teile der Innenstadt wegen des Faschingsumzuges von 9 bis 18 Uhr gesperrt – etwa die Straße des Friedens, die Bach-, Bahnhof- und Rosestraße oder Teile der Lessingstraße sowie der Moskauer Straße. Die Dornburger Straße werde bis 13 Uhr für den Verkehr offen sein.

Für Senioren bietet die PVG eine Sonderfahrt an. Stationen sind die Haltestellen Friedhof/Burkhardstraße (12.40 Uhr), Paul-Schneider-Straße (12.50), Appartementhaus (12.55), Compterstraße (12.57), An der Goethebrücke (12.59). Endhaltestelle ist an der Pestalozzischule. Nach dem Umzug geht es über die gleichen Stationen zurück.