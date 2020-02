Sturmböen und fliegende Würste zum Faschingsumzug in Apolda

Dass hier jemand eine Zeitmaschine besitzt und mit dem Leitspruch des Umzugs die politischen Narreteien in der Landeshauptstadt vorweggenommen hat, dieser Verdacht liegt nahe. Auch gibt es den Verdacht, wenigstens ein Narr aus dem Apoldaer Raum hätte das Motto nach Erfurt getragen und dort in die Tat umgesetzt. Thomas Macher, Zugmeister des Faschingsregionalverein Apolda (FRA), schmunzelt und widerspricht beiden Theorien: „Das machen die freiwillig, wir haben damit nichts zu tun!“

Doch ob nun Kausalität oder Koinzidenz: Am Samstag startet der legendäre Faschingsumzug durch Apolda – und das bereits zu seiner 34. Auflage. Unter dem Motto „Egal wer ist an der Macht, in Apolle wird Fasching gemacht!“ ziehen voraussichtlich 84 Bilder durch die Glockenstadt.

Weiteste Anreise zum Faschingsumzug in Apolda hat Blau-Weiß Sindelfingen

Archivaufnahme aus dem Vorjahr: Der 33. Faschingsumzug hat sich in der Bahnhofstraße in Apolda in Bewegung gesetzt. Foto: Sascha Margon

Von der Aufstellzone im Bahnhofsumfeld startet der Tross hinter der Persiluhr in der Rosestraße, folgt dem Verlauf der Bahnhofstraße, biegt am Stadthaus in Richtung Heidenberg und erreicht in einem großen Bogen über die Straße des Friedens den Markt vor dem Rathaus.

Sicher werden wieder mehr als Zehntausend Besucher dem Spektakel folgen, das wie in jedem Jahr einige Besonderheiten aufweist. Die weiteste Anreise haben etwa die Närrinnen und Narren, die sich im zweiten Block zwischen ihren Vereinsfreunden vom Apoldaer Faschingsclub (AFC) eingereiht haben – die Gesellschaft Blau-Weiß Sindelfingen aus dem südwestlichen Baden-Württemberg.

Schlaraffenland? ThüFleiWa will „Würste regnen lassen“

Auch ganz ohne Wahlerfolge darf übrigens die Junge Union am Samstag jubeln. Mit ihrem Bild im dritten Block zelebrieren sie ihre 25. Teilnahme am Apoldaer Faschingsumzug. Aufhorchen lässt übrigens auch das Motto von ThüFleiWa, die im fünften Block mitlaufen: „Heute soll es Würste regnen!“ – Ob neben Kamellen auch gebratene Würste durch die Luft fliegen, dicht gefolgt von Senf-Tütchen?

Apropos Naschwerk auf dem Boden: Zugmeister Thomas Macher appelliert an die Zuschauer, nicht die Absperrungen zu übersteigen, um Süßigkeiten nachzujagen. In der Vergangenheit war etwa beobachtet worden, wie Eltern ihre Kinder zu diesem Zweck über die Zäune hoben. „Doch kein Bonbon ist es wert, dass jemand unter die Räder kommt – auch wenn sich der Zug nur mit Schrittgeschwindigkeit bewegt“, erklärt Thomas Macher.

Prominente Besucher auf dem neugestalteten FRA-Prunkwagen

Der FRA-Prunkwagen hat im Vorfeld übrigens eine umfassende Neugestaltung erfahren. Die Holzsubstanz oberhalb der Pritsche war von der Witterung angegriffen. Hier half B&R Holzhandel, die Gestaltung nahm der Zugmeister und nebenberufliche Mediengestalter Thomas Macher selbst in die Hand. Natürlich wurde auch wieder das Dixie-Klo reintegriert. Als prominente Gäste auf dem Wagen werden der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss, Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand, Niederroßlas Bürgermeister Ralf Lindner, die Beigeordnete Jaqueline Schwikal, Manuela „Madame Gramont“ Schnee und Sabine Kunzke von der Föderation Europäischer Narren erwartet.

Mit Regenschirmen Kamellen fangen? Das könnte am Samstag schwierig werden. Wegen Sturmböen rät Thomas Macher, lieber die Mützen festzuhalten.