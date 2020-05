Thüringer hatten neue Favoriten bei Babynamen in 2019

Wiesbaden. Die Eltern in Thüringen hatten bei der Benennung ihrer Babys im Jahr 2019 neue Favoriten bei den Mädchen- und Jungennamen.

Demnach nannten die Thüringer ihren Nachwuchs im vergangenen Jahr am häufigsten Emilia bei den Mädchen und Ben bei den Jungen. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden veröffentlichte.

Dahinter folgten für Mädchen als beliebte Vornamen auf den Rängen Zwei bis Fünf Emma, Frieda, Hanna und Clara – teils in unterschiedlichen Schreibweisen. Für Jungs waren es die Namen Carl, Henry, Emil und Oskar. Auch dabei wurden verschiedene Versionen, die Namen zu schreiben, berücksichtigt. Bundesweit waren im vergangenen Jahr Hanna und Noah die beliebtesten Babynamen.

Betrachtet wurden für diese Statistik die Erstnamen. Die GfdS hat in diesem Jahr erstmals konsequent zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden. Früher war von den Sprachforschern vor allem eine Gesamtliste ausgewertet worden. Die GfdS beruft sich auf Daten aus 700 Standesämtern bundesweit, damit würden 89 Prozent aller Geburten abgedeckt.