Thüringer Weinbauverein Bad Sulza feiert 25. Geburtstag

Eine dicke Schicht Schmutz und total verstaubt – was darunter geschrieben steht, das ist kaum noch lesbar. Die Rede ist von einer Flasche eines edlen Tropfens, Jahrgang 1994. Es ist das Gründungsjahr des Thüringer Weinbauvereins Bad Sulza. Gleichzeitig ist das Präsent, am Samstag durch die der Vereinsfreunde vom Naumburger Weinbaugesellschaft 1835 überreicht, auch eine schöne Metapher für den Zustand der hiesigen Weinbautradition, die der Verein zu seiner Geburt in der Kurstadt vorfand.

So war der Thüringer Weinbau irgendwann nur noch eine Legende. Auf gerade einmal 13 Hektar standen Rebstöcke im Freistaat, als die Gründungsmitglieder den Verein aus der Taufe hoben. Dass es heute 118 Hektar sind, das sei auch das Verdienst der heute 143 Mitglieder des Vereins, erklärte die noch amtierende Landwirtschaftsministerin Heike Keller in ihrer Laudatio zur 25. Geburtstagsfeier im Conference Center der Toskana Therme. Der Weinbau in der Region sei eine 1000-jährige Tradition, die von Bad Sulza aus wiederbelebt wurde, das hätten die Ehrenamtlichen in vorbildlicher Art und Weise demonstriert, hob die Ministerin hervor.

Ministerin Birgit Keller lobt Engagement des Thüringer Weinbauvereins Bad Sulza

Der Schulchor der Grundschule "Am kleinen Weinberg" Bad Sulza bot ein herbstliches Programm mit vielen Bezügen zum Wein dar. Foto: Martin Kappel

Genau genommen sind es seit der Jubiläumsfeier ja eigentlich sogar 144 Mitglieder. Denn dort kündigte der kürzlich zum Präsidenten des Weinbauverbandes Saale-Unstrut gewählte Hans Albrecht Zieger nämlich an, dass die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut, deren Geschäftsführer er ist, die Aufnahme in den Thüringer Weinbauverein Bad Sulza beantragt hat. „Der Thüringer Weinbauverein ist ein wunderbarer Multiplikator“, so der Verbandspräsident.

Angesichts der vielen Gastreden und Laudationes blieb es Bad Sulzas Weinmutter und Vereinsinitiatorin Johanna Müller nicht lange trocken um die Augen – spätestens als sie die Weinprinzessinnen der ganzen Jahre herzlich umarmte – und auch ihre Nachfolgerin Elke Meinhardt, die seit 2015 den Vorsitz des Vereins führt, war ob der lieblichen Worte sichtlich gerührt.

Wachsender Verein mit viel Nachwuchs braucht bald eine eigene Hüpfburg

Thüringens Landwirtschaftsministerin Heike Werner bei ihrer Laudatio. Foto: Martin Kappel

Ministerin Heike Keller brachte es auf den Punkt: „Regen lässt das Gras wachsen und Wein das Gespräch.“ In gemütlicher Atmosphäre, mit Weinverkostungen der hiesigen Weingüter Bad Sulza aus Sonnendorf und Zahn aus Kaatschen sowie beim Tanz klang das Jubiläum aus.

Kinderwagen und Babybäuche machten übrigens eines klar: An Nachwuchs fehle es dem stetig wachsenden Verein nicht. Der Altersdurchschnitt sinke. „Wir werden uns bald eine eigene Hüpfburg kaufen müssen“, frohlockte Johanna Müller.