Thüringer Wirtin tischt Waschbär-Braten auf

Für exotische Genüsse gilt: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das müssen sich wohl auch einige Thüringer in Wintersdorf im Altenburger Land gedacht haben – und tischten eine außergewöhnliche Speise auf: Waschbär.

Die Idee dazu hatte der ehemalige Ortsteilbürgermeister Thomas Reimann. „Eine befreundete Wirtin erzählte, dass irgendein Tier versucht hätte, sich durch die Katzenklappe zu zwängen“, erzählt der 64-jährige Reimann. Eine klare Aufgabe für den passionierten Jäger – und schon wenige Tage später tappte ein Waschbär in die aufgestellte Falle. „Verrückt war, dass zeitgleich eine Zeitung mit einem Zubereitungsrezept im Briefkasten lag“, erinnert sich Reimann. Verboten ist der Verzehr von Waschbären nicht – und so nahm die Sache im Meuselwitzer Ortsteil Wintersdorf ihren Lauf...

Doch bevor das Tier mit Klößen und Rotkohl serviert werden konnte, musste der Amtstierarzt hinzugezogen werden. „Das ist Pflicht, auch Waschbären werden auf Trichinen untersucht“, erklärt Waidmann Reimann. Zwischen acht und zehn Euro kostet die Beschau des Fleisches. Relativ viel für einen solch kleinen Leckerbissen, ein Waschbär reicht gerade einmal für vier bis fünf Personen.

Und noch etwas fanden die Thüringer schnell heraus: Egal ob eingelegt in Buttermilch und Rotwein oder verarbeitet zu Wurst, das Fleisch des Waschbären kommt immer ein wenig streng daher. „Diesen typischen Wildgeschmack muss man eben mögen“, so Reimann.

Etwa 100.000 Waschbären streifen mittlerweile durch das Thüringer Land – und es werden immer mehr. Natürliche Feinde haben die Vierbeiner nicht. Deshalb trifft man den aus Nordamerika stammenden Eindringling mittlerweile in den Vorstadtgärten, auf den Terrassen oder Balkons. Er verwüstet so manches Blumenbeet, räumt ungeniert Mülltonnen aus und ist eine wachsende Gefahr für Hund, Katze und Co. Erst kürzlich torkelte ein Waschbär durch den Weihnachtsmarkttrubel in der Erfurter Innenstadt – bis ein Jäger das vermutlich kranke Tier zur Strecke brachte.

Dabei ist nicht abzustreiten, dass Waschbären sehr knuffig daherkommen. Vergessen dabei darf man aber keinesfalls, welche Gefahr von den Tieren ausgehen kann. Wenn sich die Vierbeiner angegriffen fühlen, können sie mit ihrem Gebiss extrem schmerzhafte Wunden verursachen. Außerdem übertragen sie eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten und Parasiten.

Am Ende haben es die Waschbären von Wintersdorf auch nicht auf die reguläre Speisekarte des Gasthofes geschafft. Ihr Verzehr soll etwas Besonderes bleiben. Ein exotischer Festschmaus.