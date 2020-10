Tierisch-Menschlich setzt erneut Zeichen für Inklusion

Am Samstag feierte der Verein Tierisch-Menschlich in Wormstedt seinen alljährlichen Aktionstag – natürlich mit Ponyreiten.

Trotz aller Widrigkeiten durch die derzeitige Pandemie haben die ehrenamtlichen Mitstreiter von Tierisch-Menschlich in Wormstedt ihre Ziele nicht aus den Augen verloren. So haben sie am Samstag einerseits ihren ursprünglich für Anfang Mai geplanten Aktionstag nachgeholt, außerdem nimmt das Projekt Businessplan für die neue Therapiehalle zunehmend Gestalt an.