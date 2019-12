Unterellen beschenkt Patienten der Kinderkrebsstation

Nicht nur der Untereller Haus- und Hoffotografin Anika Altenbrunn gingen die Worte von Karin Allstädt von der Elterninitiative für leukämie- und turmorerkrankte Kinder der Kinderkrebsstation Erfurt im Dorfgemeinschaftshaus Unterellen zu Herzen. So sehr, dass Tränen rollten.

Der 4. Dezember, der Tag des vierten Türchens des Lebendigen Adventskalenders in Unterellen, war ein für diesen Moment nachdenklicher, aber unter dem Strich freudiger Tag. Karin Allstädt berichtete von den Behandlungen in der Krebsstation, den Entbehrungen und Belastungen der jungen Patienten, aber auch deren Eltern, erklärte die Bedeutung jedes einzelnen Anhängers an der mutmachenden Perlenkette und dass es den jungen Patienten in vielen Phasen der stationären Behandlung auch gut gehe. Dann seien sie wie jedes andere Kind, wollten spielen und ein normales Leben ohne Dauermitleid führen. Die längste Perlenkette in der Krebsstation war über sieben Meter lang. Dahinter verbirgt sich eine 14-monatige Therapie.

Die Nähmaschinen rattern im Dorfgemeinschaftshaus, rechts Handarbeitskoryphäe Bärbel Jakob. Foto: Jensen Zlotowicz

Karin Allstädt fuhr mit einem gut gefüllten Kofferraum zurück nach Erfurt. Darin waren neben guten Wünschen unter anderem 27 prall gefüllte Nikolausstiefel, die eine Gruppe Familien aus Unterellen gefüllt hatten – für die derzeit 27 Kinder und Jugendlichen der Erfurter Krebsstation im Alter von unter einem bis 17 Jahren. Außerdem nahm die Geschäftsführerin des Fördervereins weitere kleine Geschenke mit nach Erfurt, auch eine Geldspende, an der sich der Kindergarten Marksuhl beteiligte.

Alt und Jung an Nähmaschinen aktiv

Die vierte Tür des Lebendigen Adventskalenders öffnete sich am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus, in dem sich die Spinnstube ausgebreitet hatte. Nähmaschinen surrten, bedient von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern gleichermaßen. In der Spinnstube entstanden unter anderem kleine bunte Stofftragetaschen. Darin tragen die Patienten der Kinder-Krebsstation ein spezielles Gerät während der Therapie. Die jüngeren Untereller Kinder beschrifteten Papp-Sterne mit den Namen der Empfänger der Nikolausstiefel. So waren alle Generationen in die Aktion und die Spende an die Krebsstation eingebunden. Von den Untereller Näherinnen hat Bärbel Jakob ganz besondere Fähigkeiten. Unter ihren geschickten Händen entstanden einige lustige weihnachtliche Elchfiguren zum Schmücken und Spielen. Den Stoff und mehr bekommen die Näherinnen von Geschäftsleuten gesponsort.

Die Untereller unterstützen die Erfurter Station seit Jahren unter anderem mit dem Lebendigen Adventskalender, so wie sie das auch für andere soziale Einrichtungen tun. Der Erlös verschiedener Aktionen wird für gute Zwecke verwendet. Die Spinnstube ist fester Bestandteil des Lebendigen Adventskalenders und willkommener Treffpunkt für Frauen des Dorfes. Der Nachwuchs wird eingebunden.

Weihnachtstreff mit Einlagen am Samstag

Als Dankeschön ließ Karin Allstädt Jahreskalender zurück, deren Monatsblätter von Kindern der Krebsstation mit viel Liebe gestaltet wurden. Gerne wäre die Vorsitzende der Elterninitiative auch beim Weihnachtstreff am Samstag, 7. Dezember, in Unterellen dabei. Doch an diesem Tag hat die Initiative in Erfurt selbst Adventsfeier.

Das Programm am Samstag in der Kirche, im Dorfgemeinschaftshaus und am Kirchplatz ist gespickt mit Aktionen. Eine davon ist ab 15 Uhr die Aufführung von Kindern und Erwachsenen zum Leben im Wandel der vergangenen 30 Jahre, ein Brückenschlag zum Mauerfall-Jubiläum. Hieran hat Hobby-Musikerin und „Untereller Stimme“ Silke Siegmund eine große Aktie. „Aus grau wird bunt“ titelt die Aufführung mit Liedern, Tanz, Bildern, Versen und Musik.

Basteln mit Kindern, der Besuch des Weihnachtsmannes mit Fotogelegenheit (16.30 Uhr), weihnachtliche Klänge (17 Uhr), Märchenkino (17.30 Uhr) und eine Tombola (18 Uhr) sind weitere Programmpunkte des 12. Türchens.

Kinder beschriften die Sterne der Nikolausstiefel mit den Namen der Empfänger in der Erfurter Krebsstation. Foto: Jensen Zlotowicz

Das Untereller Dorfleben gestalten Menschen auf verschiedene Weise mit, mit ihren Talenten und Spezialgebieten. Und das nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Die fotografiebegeisterte Anika Altenbrunn ist im Dorf quasi die Chronistin, bei Anlässen kaum ohne Kamera zu erleben. Die 33-jährige Frau, die auch im Ortschaftsrat aktiv ist, betreibt die Internetseite Unterellen.net, auf der sie auch sämtliche Aktionen des lebendigen Adventskalenders dokumentiert.

Nähen ist nicht jederfraus Sache. Nicht jede(r) hat dafür Talent. Andere Unterellen bringen sich in zahlreichen folgenden Aktionen des Lebendigen Adventskalenders ein, am Mittwoch auch etwa bei der Verpflegung mit Glühweinnote.