Vermeintliche Drecksarbeit ist der Traumjob einer Gothaerin

Zehn Jahre wurde die 20 Meter hohe Fassade des Kieler Opernhauses nicht gereinigt. An einem Novembermorgen ist sie der Mount Everest für zwölf Gebäudereiniger, die im Finale des Bundesleistungswettbewerbs stehen. Mit Putzwerkzeug an schweren Teleskopstangen müssen die Finalisten die Fenster wieder zum Glänzen bringen. Unter ihnen ist die 23-jährige Sophie Schmidt. Als Zweitplatzierte kehrt sie schließlich nach Gotha zurück.

Sei es der Körpereinsatz beim Reinigen der Fassade oder das Auge fürs Detail, wenn die Decke des Opernhauses wieder makellos werden soll – der Bundesleistungswettbewerb zeigt, wie vielfältig der Beruf der Gebäudereiniger ist. Dass die Arbeit häufig als Drecksarbeit verrufen wird, kann Sophie Schmidt nicht verstehen. Nachdem sie schon eine Lehre als kaufmännische Angestellte abgeschlossen hatte, entschied sich die Gothaerin ganz bewusst für einen Neuanfang im Betrieb ihrer Eltern, TRS Gebäudereinigung. Von 2017 an ist sie drei Jahre in Folge Thüringens bester Lehrling in ihrem Beruf gewesen.

Allzu viele Mitschüler hatte sie als Auszubildende nicht. Eine einzige Klasse sei in ihrem Jahrgang zusammengekommen in dem Beruf, der laut ihrem Vater die größte Handwerksbranche ist. Michael Schmidt ist stolz, dass Sophie nun auch ihren Meister macht. Dafür fährt sie jede Woche nach Metzingen in Baden-Württemberg. Für sie ist es die einzige staatliche Meisterschule in der Nähe.

Wenig Nachfrage für aussichtsreichen Handwerksberuf

Auszubildende gibt es wenige, doch seine Auftragsbücher sind voll, sagt Michael Schmidt. Manchen Kunden müsse er sogar absagen, wenn die Kapazitäten erschöpft sind. Die 40 Mitarbeiter von TRS haben viele Aufgaben: Zur Gebäudeinnen- und Außenreinigung kommen Winterdienst, Hausmeisterdienst und Landschaftspflege. Sogar Schädlingsbekämpfung steht auf dem Programm – für Sophie Schmidt ein spannendes Betätigungsfeld. Vor kaum einer Aufgabe scheut sie sich, auch wenn es klare Männer- und Frauendomänen in ihrem Beruf gibt. Für das Grobe sind meist Männer zuständig, im Innenbereich reinigen größtenteils Frauen.

Doch angepackt werden muss überall. Es gibt moderne Geräte, die die Arbeit von Gebäudereinigern automatisieren. „Der Mensch bleibt aber unersetzlich“, sagt Michael Schmidt. Nicht zuletzt an dieser Stelle erfordert der Beruf viel Fachwissen. „Putzen kann jeder, reinigen nur die Profis“, ist hierbei die Devise der Gebäudereiniger, die ihren Job als Handwerk sehen, das erlernt sein will.

Die Wertschätzung für ihre Arbeit vermisst die Familie Schmidt oft. Gebäudereiniger sein heißt, täglich im Kontakt mit Menschen zu sein. Das könne ein Vorteil des Berufs sein, sei aber auch eine Herausforderung, sagt Michael Schmidt. Er müsse seine Mitarbeiter oft motivieren, weil die Menschen, für die sie arbeiten, sie gering schätzten. „Viele Menschen verlieren gegenüber Gebäudereinigern Hemmschwellen, behandeln sie wie Schuhabtreter.“ Dabei biete der Beruf viele Perspektiven. Die Aufstiegschancen seien so gut wie in kaum einem anderen Handwerksberuf, die Verdienstmöglichkeiten ebenfalls, betont Michael Schmidt.

Sophie Schmidt lässt sich nicht entmutigen. Sie kann sich vorstellen, später den Betrieb ihrer Eltern zu übernehmen, inklusive all der Herausforderungen, die er mit sich bringt.

Box: Zur Ausbildung

- Die Lehre dauert drei Jahre. Als Qualifikation reicht ein Hauptschulabschluss.

- Ein Tarifvertrag legt in den ostdeutschen Bundesländern einen Mindestlohn zwischen 9,55 Euro und 12,83 Euro fest. Bis 2021 soll er in ganz Deutschland auf bis zu 14,10 Euro steigen.

- Gesellen können eine Meister- oder Technikerausbildung anschließen und auch studieren.