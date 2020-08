Die einst ergiebige Born-Kammer-Quelle in Eberstedt spendet schon lange kein Wasser mehr, wissen Bürgermeister Hans-Otto Sulze und Hildegard Drößiger.

Noch im vergangenen Jahr war es in Hermstedt möglich, aus einer benachbarten Quelle Wasser in den Dorfteich zu pumpen, in diesem Jahr sei das aussichtslos, sagt Jörg Hammer.