Erneut gestiegen ist die Zahl der Corona-Neuerkrankungen. Das Gesundheitsamt des Weimarer Landes meldete mit Stand Donnerstag, 16 Uhr, insgesamt vier Menschen mehr, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Insgesamt sind damit derzeit elf Frauen und neun Männer krank.

Damit sind seit Ausbruch der Krise inzwischen 157 Krankheitsfälle bekannt geworden. Genesen sind mittlerweile 131 und damit eine Person mehr als tags zuvor.

Vier Personen sind im Krankenhaus in stationärer Behandlung, sechs Bürger verstarben. 102 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne, 85 Reiserückkehrer – sechs mehr als am Vortag – sind in häuslicher Absonderung. Allesamt kommen aus Risikogebieten.