Vom fliegenden Händler zum erfolgreichen Unternehmer

Ömer Aydemir war gerade sieben Jahre alt, als er mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland kam. In Kassel aufgewachsen, machte er nach der Schule eine Lehre als Maler und Lackierer. Die eintönige Arbeit in der Firma langweilte den jungen Ömer schon nach kurzer Zeit von seinem besten Freund inspiriert – er kam aus einer waschechten Markthändlerfamilie – wechselte Ömer Aydemir kurzentschlossen die Branche und verkaufte fortan Textilien auf Wochenmärkten.

Mit der Wende kam er in den Osten. Seine erste Station: Bautzen. Tagsüber auf den Märkten unterwegs, lebte er in dieser Zeit in einem Wohnwagen. Mit dem nötigen Einblick in die Marktgeschäfte erkannte der heute 49-Jährige schnell, dass auch die Händler selbst verlässliche Kunden sind. Und so gründete er 1994 in Apolda seinen eigenen Großhandel „Aydemir Textil“ mit zwei Mitarbeitern. Der erste Firmensitz war in der Buttstädter Straße. Eine Halle mit 500 Quadratmetern als Lagerfläche schien damals für den jungen Kaufmann gigantisch groß zu sein. Mit den ersten Lkw-Lieferungen aus der Türkei füllte sich das Lager aber schnell und platzte kurze Zeit später schon aus allen Nähten. Nach der Anmietung weiterer Lagerräume, die die Logistik immer schwerer machten, zog das Unternehmen 1997 nach Niederroßla, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Hier am Ortsausgang in Richtung Zottelstedt standen die Hallen des alten Stahlwerkes zum Verkauf und boten neben den über 6000 Quadratmetern Lagerfläche auch Platz für die wachsende Belegschaft.

Heute beschäftigt Ödem Aydemir am Standort knapp 40 Mitarbeiter. Die Produkte kommen aus der ganzen Welt, aus China, Pakistan, Bangladesch, aus der Türkei und aus Portugal, in Niederroßla laufen alle Fäden zusammen: Hier wird die Ware kommissioniert, die Verpackung und die Produkte werden entworfen beziehungsweise entwickelt, der Ein- und Verkauf organisiert, der Zoll abgewickelt oder die Werbeaufnahmen gemacht. Seine Kunden hat das Unternehmen in ganz Deutschland und den Nachbarländern. Die knapp 400 Artikel im Sortiment gehen in kleinen und großen Chargen an Handelsketten, wie Globus, Kik oder AWG, aber auch an Fach- und Einzelhändler. Seit jeher konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf Socken, Unterwäsche, Sportmode und Badtextilien. Ein beständiger Markt, der keinen großen Modeschwankungen unterworfen ist. Auch deshalb lebt Aydemir von und mit einem großen Lagerbestand. Der macht es am Ende möglich, schnell auf Kundenwünsche zu reagieren, besonders, wenn große Chargen geordert werden, erklärt Ödem Aydemir. Im Sommer treffen in der Regel fünf große Lkw oder Container mit neuer Ware in Niederroßla ein. Im Winter sind es naturgemäß ein paar weniger.

Ömer Aydemir im Versandbüro des Onlinehandels, der seit 2011 neben dem Großhandel als zweiter Firmenzweig eröffnet wurde. Foto: Sascha Margon

Ganz nach dem Motto, was die anderen können, können wir auch kam vor acht Jahren der Entschluss, neben dem Großhandel einen eigenen Onlinehandel aufzubauen. Der läuft aktuell wie am Schnürchen, auch weil die Rücksendequote gerade mal bei drei Prozent liegt, wovon andere Online-Textilhändler nur träumen, so Ödem Aydemir. Von der Bestellung bis zur Verpackung wird alles in Niederroßla abgewickelt. Noch, muss man sagen! Denn Dank der guten Geschäfte steht das Unternehmen abermals vor dem akuten Problem des Platzmangels. Deshalb ist Aydemir seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem weiteren Standort, wo künftig das komplette Onlinegeschäft abgewickelt werden soll. Dass er sich aktuell im Gewerbegebiet in Weimar Legefeld und nicht in Apolda an der B87 umschaut, erklärt er wegen der unglücklich gelaufenen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung Apolda. Allerdings stehe die endgültige Entscheidung noch nicht fest, ist vom Firmenchef zu erfahren. In der Region will Aydemir auf jeden Fall bleiben, und auch der Standort in Niederroßla steht aktuell nicht zur Diskussion. Schließlich ist der Unternehmer hier bestens integriert, die anfängliche Skepsis der Bevölkerung ist längst gewichen. Sogar der Neffe, der in Apolda ein Eiscafé betreibt, und sein Schwager sind mittlerweile Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Und auch die Straße zum Firmensitz trägt seit einiger Zeit den Namen: Aydemir Straße.