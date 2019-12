Vorlesetag mit Dirk Schütze und Sebastian Putze in der Kindertagesstätte in Wickerstedt.

Vorweihnachtszeit in Wickerstedt im Zeichen von St. Martin

Die Vorweihnachtszeit in der Kindertagesstätte „Zum Storchennest“ in Wickerstedt steht aktuell ganz im Zeichen des heiligen Sankt Martin – und dazwischen hat sich auch noch ein Hase gemischt, der über das richtige Verhalten im Straßenverkehr informiert.

Den Auftakt in die besinnliche Zeit gab es an der Kita übrigens schon mit einem Lampionumzug der Kinder gemeinsam mit dem Spielmannszug. Kurz vor dem Martinstag gab es hier auch eine große Beteiligung der ortsansässigen Kinder sowie der umliegenden Dörfer. Vor dem Beginn des Umzugs spielten und sangen die „Storchenkinder“ die Geschichte St. Martins und teilten selbst gebackene Hörnchen.

70 Geschenke – neuer Rekord bei „Weihnachten im Schuhkarton“ an der Kita Wickerstedt

Die in Wickerstedt gesammelten Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“. Foto: Kita

Den Gedanken des Teilens lebten die Kinder in der Zwischenzeit bereits ein zweites Mal. Denn auch in diesem Jahr beteiligte sich die Kita an „Weihnachten im Schuhkarton“, einer der größten gemeinnützigen Geschenkaktionen der Welt. Ziel der Aktion ist es, zur Weihnachtszeit den Kindern in Armuts- und Krisenregionen mit Sachgeschenken, wie Spielzeug, aber auch Schulsachen und Hygieneartikel, eine Freude und das Leben ein wenig erträglicher zu machen – und natürlich auch Hoffnung zu spenden.

Mit 70 von den Kita-Familien, aber auch Bekannten und Dorfbewohnern gepackten Paketen wurde ein neuer Rekord gezählt, freut sich Kita-Leiterin Simone Gabrikowski. Auch wenn zur Abholung der Geschenke der Martinstag schon ein wenig zurücklag, seien hier wieder die Bezüge zum heiligen Martin kindgerecht aufgefrischt worden.

Vorlesetag mit dem Bürgermeister und einem Sponsor

Kindgerecht waren auch die Geschichten, die Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze und der Wickerstedter Sebastian Putze unlängst dem Nachwuchs vorlasen. In diesen berichtete „Hase Felix“ über „Straßengeschichten mit Moritz und Luise“. Darin wurde den Vorschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr nahegebracht. Der Unternehmer Sebastian Putze sponsorte für die Kita ein Exemplar des Buches.