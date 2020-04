Wanderrouten bei Lauchröden individuell unter die Füße nehmen

Lauchröden. Viel Arbeit und Herzblut hatten die Ausrichter in den 29. Thüringer Wandertag in Verbindung mit dem 24. Werrataler Wandertag investiert. Nun ist die für 13. Juni geplante Doppelveranstaltung, die in Lauchröden, ihr Zentrum haben sollte, abgesagt.