Weihnachtsmann im Weimarer Stadtbus

Angekündigt war er ja, der Weihnachtsmann im Stadtbus. Als Adrian und Aaron dann aber mit Mutti in der Linie 1 tatsächlich auf den Mann im roten Rock hinterm Lenkrad trafen, da staunten die Kinder schon. Ein Präsent aus dem Geschenkesack machte den Schreck schnell wieder gut.

Busfahrer Nils Becher hatte in diesem Jahr freiwillig den Dienst im roten Rock übernommen, der in Weimar bereits viele Jahre Tradition hat. „Es gibt Kollegen mit Kindern zu Hause“, sagt er zur Begründung. Außerdem hat er Freude an den überraschten Blicken der Fahrgäste und an den winkenden Menschen am Straßenrand. Noch bis 17 Uhr ist Weihnachtsmann Nils in seiner Schicht unterwegs. Es gibt allerdings keine Garantie, dass es bei Linie 1 bleibt.