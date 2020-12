Weimar: Päckchen für das Haus Hoffnung

Es ist eine Geste voller Herzenswärme: Zum wiederholten Mal haben ein kleiner Kromsdorfer Nachbarschaftskreis und seine Weimarer Freude, unterstützt vom Berlstedter Supermarkt, dem „Haus Hoffnung“ eine adventliche Freude bereitet. Stellvertretend für sie alle brachten am Montag Verena Schweser und Katrin Kießling eine Kofferraum-Ladung voller Geschenke in die Ettersburger Straße 74.

In den Vorjahren genügte es, viele gute Gaben zusammenzupacken und in der Kontaktstube des Obdachlosenheims für Advents- und Weihnachtsfeiern abzugeben. Diesmal mussten die Spender wegen Corona einen anderen Weg wählen. Sie füllten 44 Beutel mit Süßigkeiten und ebenso viele mit Mini-Stollen und Kaffeepäckchen, damit diese an die Bewohner verteilt werden können. So können sie sowohl am Nikolaustag als auch Heiligabend erfreuen, denn die Kontaktstube musste wegen der Pandemie schließen. Ein Beisammensein und gemeinsame Mahlzeiten sind dort bis auf Weiteres nicht möglich.

Wegen Kälte dürfen Gäste auch tagsüber in Notschlafstelle bleiben

Im Weimarer Obdachlosenheim haben derzeit 33 Bewohner eine feste Unterkunft – viele davon schon seit Jahren. Darüber hinaus gibt es seit etwa drei Jahren eine Notschlafstelle in der Nordstraße: eine Drei-Raum-Wohnung mit insgesamt zwölf Schlafmöglichkeiten. Elf davon sind im Moment belegt.

Normalerweise müssen die Schlafgäste die Unterkunft morgens um 8 Uhr verlassen – frühestens um 17 Uhr dürfen sie diese wieder aufsuchen. Wegen der eisigen Temperaturen und der geschlossenen Kontaktstube ist es ihnen aber im Moment erlaubt, sich auch tagsüber in der Schlafstelle aufzuhalten.

„Für Ostern denken wir uns wieder etwas aus“, versprach Verena Schweser der Sozialarbeiterin Ina Göthe in die Hand. Denn viel zu oft werde übersehen, dass es quasi auch vor der Haustür große Not gibt. „Und kaum jemand denkt an die Bewohner des Obdachlosenheims. Dabei sind das doch Menschen, die oft ein schweres Schicksal aus der Bahn geworfen hat.“ Im „Haus Hoffnung“, in dem Caritas und Diakonie die soziale Betreuung leisten, sind Zuwendungen wie diese natürlich sehr willkommen. Die Bewohner freuen sich auch schon auf die Weihnachtspäckchen, die der Samstagabendkreis der Herz-Jesu-Gemeinde für sie gepackt hat.