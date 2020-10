Weimarer Land wirbt mit 360-Grad-Videos und Soundtrack

„Ich freue mich besonders über das Kompliment des Ministers, der die besondere Kreativität des Weimarer Land Tourismus honoriert“, strahlte Landrätin Christiane Schmidt-Rose zum Beginn der Woche, die mit einem Besuch von Wolfgang Tiefensee startete und durch die Übergabe eines symbolischen Schecks über 52.000 Euro versüßt wurde. Was den Tourismus anbelange, sei das Weimarer Land gut aufgestellt, so der Minister. Die Förderung entspricht 80 Prozent der Summe, mit denen der Weimarer Land Tourismus im diesjährigen Themenjahr verschiedene Projekte im Rahmen von „Weimarer Land Klänge“ umsetzt. Das beinhaltet vier 360-Grad-Videos, einen Soundtrack und eine hochwerte Fotoserie.

Im Jubiläumsjahr des Weimarer Land Tourismus sei vor allen Dingen die Produktion der Image-Filme auch wie ein kleines Geburtstagsgeschenk an den eigenen Verband gewesen, freut sich Katy Lüttig, die beim Verband für die Produktentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Eine größere Feier zum 30-Jährigen war wegen der bekannten Umstände nicht möglich.

Das Marketingkonzept orientiert sich dabei zeitgemäß an den digitalen Kanälen, mit denen Aufmerksamkeit für einen Besuch oder Urlaub im Weimarer Land geschaffen werden kann und spricht darüber hinaus gleich mehrere Sinne an.

Ein besonderes Schmankerl sind natürlich die Virtual-Reality-Filme. Hier kann der Zuschauer die Richtung selbst bestimmen, in die er während es Videos blicken will, da die Kamera alles um sich herum aufzeichnet. Die Filme sind dabei an touristisch wichtigen Orten für die Vermarktung aufgenommen worden: dem Kunsthaus Apolda, dem Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden, auf den Schlosswiesen von Ettersburg sowie auf dem in der Zertifizierung befindlichen Goethe-Erlebnisweg.

In den Filmen wimmelt es von Statisten aus der jeweiligen Region, von Schaustellern oder Musikern. Für die musikalische Gestaltung der Filme habe der Weimarer Land Tourismus ebenfalls auf Künstler der Region zurückgegriffen wie Falk Zenker oder Maximilian Wagner-Shibata (Staatskapelle Weimar), die eigens Lieder komponierten.

Mit den Filmen soll über die eigene Homepage, aber auch in den Sozialen Medien sowie Youtube und natürlich auch auf Messen für das Weimarer Land geworben werden. Und da besonders über Bilder Aufmerksamkeit im Internet erhascht werden kann, reihen sich auch die hochwertigen Fotos von besonderen Orten aus dem Kreis in die digitale Strategie ein.

Wer dann bereits dem Ruf des Weimarer Landes erlegen ist – und sich vielleicht in sein Hotelbett gelegt hat –, für den soll der aus Naturklängen und ortstypischen Geräuschen bestehende Soundtrack vielleicht sogar meditative Momente bieten. Für diesen zeichnet Komponist Tim Helbig verantwortlich, der verschiedene Orte im Weimarer Land mit dem Mikrofon bereiste. Das etwa halbstündige Ergebnis soll an die Gastgeber und Hotels übermittelt werden.