Weimarer Weihnacht bietet Thüringens längste Marktzeit

Weimar. „O du fröhliche . . .“ klang es über den vom Lichterschmuck beleuchteten Markt in Weimar. Kinder, Eltern und Großeltern sangen Falks Lied aus Weimar mit der schola cantorum, Weimars Weihnachtsmann, dem Oberbürgermeister und der Zwiebelmarktkönigin. Spätestens jetzt war die Weimarer Weihnacht eröffnet.

Von zehn hatten zuvor die gut 200 Menschen vor der Märchenchenhütte bis null heruntergezählt, dann tauchte die Lichterkette mit ihren tausend LED-Leuchten die 16 Meter hohe Fichte an jener Stelle in ihr Festkleid, wo Hofbuchhändler Johann Wilhelm Hoffmann vor 204 Jahren erstmals einen öffentlichen Weihnachtsbaum in Deutschland aufgestellt hatte.

Mit sechs Wochen Marktzeit ist der Weihnachtsmarkt in der Kulturstadt erneut der längste in Thüringen. Seine Besucher, Händler, Künstler und sonstigen Dienstleister gehen mit dem Segen der katholischen Gemeindeassistentin Claudia Rimestad sowie der Pfarrer Hardy Rylke und Michail Rahr von der evangelisch-lutherischen bzw. der russisch-orthodoxen Gemeinde in die Marktzeit: Nehmen Sie sich Zeit für die Familie und die Einsamen. Seien Sie füreinander da, hören Sie einander zu. Freuen Sie sich auf das Weihnachtsfest, gaben die Geistlichen Weimar mit auf den Weg.

Der Markt reicht quer durch die Altstadt

Der Marktbereich erstreckt sich vom Theaterplatz durch die Schillerstraße und über den Markt bis hin zum Herderplatz. Dort hat traditionell die beheizte Freiberg-Glasersche Glühweinhütte ihren Platz. Vor der Herderkirche steht ein nicht ganz so großer Baum wie auf dem Markt, der am Sonnabend von Falkverein und Bürgern geschmückt wird.

Anziehungspunkt: Eisbahn am Theaterplatz

Für das Marktgeschehen sorgen 85 Händler in 90 Hütten sowie die Weimarer Vereine, die in der Schillerstraße wechselweise die Vereinshütte besetzen. Kulinarisch reicht das Angebot von Thüringer bis zu internationalen Spezialitäten aus Frankreich, Ungarn, Österreich und Georgien. Neben den Glühwein- und Imbissständen bieten um die 50 Verkaufsstände weihnachtliche Ware wie erzgebirgische Volkskunst, Lauschaer Glas, Keramik und andere Geschenkartikel. Zu den größten Anziehungspunkten des Marktes gehört bis 4. Januar erneut die Eisbahn auf dem Theaterplatz, die schon heute mit dem Inklusionstag ihre erste Sonderveranstaltung hat.

Mehr als Bratwurst und Brätel

Abwechslung ins Marktgeschehen bringt erneut Konrad Frankl mit seiner „Ersten Weimarer Chili Pfanne“. Sie steht in der Schillerstraße wieder an jener Stelle, wo sich im Vorjahr eine nächtliche Wasserfontäne ihren Weg suchte. „Bratwurst und Brätel gibt es hier das ganze Jahr“, meint der gebürtige Schwabe, den die Liebe nach Thüringen zog. „Da ist Chili con Carne fast schon exotisch.“

Krippe hält am Sonntag Einzug

Schon am Sonntag (11.45 Uhr) öffnet auch wieder die Krippenhütte auf dem Markt. Dann bringen Kinder die Krippenfiguren aus der Werkstatt des Weimarer Holzbildhauers Christian Gramm aus den Gottesdiensten zur Hütte unter dem Baum. Von Sonntag an hat zudem Weihnachtsmann Gunter Grobe an der Märchenhütte seinen täglichen Auftritt vor Kindern.

Marktruhe nur an drei Feiertagen

Die Stände auf dem Markt und auf dem Theaterplatz schließen erst am 5. Januar 2020 wieder. Sie legen nur Heiligabend, am 1. Weihnachtstag und am 1. Januar Schließtage ein. Für die Hütten in der Schillerstraße geht der Markt am 29. Dezember zu Ende. Die täglichen Kernöffnungszeiten sind dabei von 10 bis 20 Uhr festgesetzt. Sonntags bis donnerstags dürfen die Hütten allerdings bis 22 Uhr, freitags und samstags sogar bis 23 Uhr öffnen.