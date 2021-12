Weiter massive Proteste gegen Corona-Regeln in Thüringen

Erfurt/Greiz. Protest gegen die Corona-Regeln treibt in Thüringen tausende auf die Straßen - das könnte in Zukunft teuer werden.

Wer in Thüringen eine Versammlung ohne die erforderliche Erlaubnis durchführt, der muss mit bis zu 3.000 Euro Strafe rechnen. Der Bußgeldkatalog spricht eine deutliche Sprache – und Thüringens Innenminister hatte schon in der Vorwoche angekündigt, dass in naher Zukunft auch Bußgelder in Größenordnungen verhängt werden könnten.

Denn: Die Proteste gegen die Corona-Regeln werden nicht weniger, gleichzeitig bleiben die Infektionszahlen im Land hoch. In den nächsten Tagen sind den Sicherheitsbehörden in Thüringen wieder mehr als 20 Aufrufe bekannt, bei denen in Form eines anonymen „Flash-Mobs“ mobilisiert wird. Dahinter stehen aber organisierte Strukturen. Die Anonymität dieser Aufrufe hat dennoch ihren Grund: Gibt es keinen Versammlungsleiter, gibt es zunächst niemanden, der von der Versammlungsbehörde angesprochen werden kann. „Wir kennen diese Strategien und müssen darauf eine Antwort für die Einsatzkräfte der Polizei finden, die mit den Lagen konkret umgehen müssen“, fordert Stephan Kramer, Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei angehalten, das mildeste Mittel zu wählen

Allein am Montagabend gab es wieder zahlreiche sogenannte „Hygienespaziergänge“ im Land. Warum die nicht einfach aufgelöst werden? Schließlich sind derzeit nur ortsfeste Versammlungen mit maximal 35 Personen zulässig, die den Abstand von 1,5 Meter zueinander halten und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Es gehe, sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage, um die Verhältnismäßigkeit. In Greiz am vergangenen Samstag mit 1.500 Teilnehmenden sei eine Auflösung des Zuges nicht in Frage gekommen, weil das aufgrund einer begrenzten Personalstärke ohne den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock nicht möglich gewesen wäre. Die Polizei sei aber angehalten, immer das mildeste Mittel zu wählen – das seien in diesem Fall die Begleitung des Zuges und die Feststellung von Personalien gewesen.