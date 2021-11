Trotz steigender Infektionszahlen: Weitere unangemeldete Corona-Proteste in Thüringen

Bis zu etwa 600 Menschen beteiligten sich an einem unangemeldeten "Flashmob" oder "Spaziergang" in der Eisenacher Innenstadt.

Erfurt. Erneut haben sich am Wochenende in mehreren Thüringer Städten hunderte Menschen zu unangemeldeten Corona-Protesten versammelt. Die Infektionszahlen steigen weiter an.

In Thüringen haben sich am Wochenende in mehreren Städten hunderte Menschen zu unangemeldeten Corona-Protesten versammelt. Im ostthüringischen Greiz kamen nach Polizeiangaben am Samstagabend rund 800 Teilnehmer zum Teil mit Fackeln zu einem stillen Protest zusammen. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, es habe keine Verstöße gegeben.

In Eisenach gingen laut Polizei ebenfalls am Samstagabend etwa 600 Menschen zu einem "Spaziergang" auf die Straße. Dabei sei es auch zu Konflikten mit der Polizei gekommen, die Reizgas einsetzte. Es wurden sechs Straftaten wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Zudem seien 60 Platzverweise ausgesprochen und fünf Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden.

In Sondershausen protestierten etwa 130 Menschen gegen die Corona-Regeln. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf, es wurden drei Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsgebot aufgenommen. Thüringen hat aufgrund der hohen Infektionszahlen und überlasteter Krankenhäuser das öffentliche Leben seit Donnerstag wieder weitgehend eingeschränkt.

Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist derweil am Wochenende weiter in die Höhe geschnellt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Sonntag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 878,4 (Vortag: 852,8). Das ist nach Sachsen (1205,5) bundesweit der zweithöchste Wert. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Thüringen insgesamt 2202 neue Covid-19-Fälle. Neun weitere Menschen starben in Zusammenhang mit Corona.

Inzwischen weisen im Freistaat sieben Landkreise und die Stadt Gera eine Inzidenz von über 1000 aus. Mit 1486,6 ist Stand Sonntag die Corona-Ansteckungsrate landesweit im Kreis Sonneberg am höchsten. Am niedrigsten war sie im Kreis Sömmerda (205,5).