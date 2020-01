Westtangente in Jena: Drohne von IGS-Schülern soll Überblick liefern

Das sieht doch nach einem guten Start für die Herren Jung-Unternehmer aus. Linus Welker, Elftklässler aus dem Ernst-Abbe-Gymnasium, und sein Freund Moritz Johann Rohde aus der 10. Klasse der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Grete Unrein“ haben die Schülerfirma „Sky * Pro Luftaufnahmen“ gegründet.

Und mit ihrer wahrhaft abgehobenen Dienstleistungsofferte – Luftbilder und -filme per Drohne – ist den Jungs schon der erste Auftrag sicher: Die IGS möchte, wie Schulleiter Rüdiger Schütz gestern formulierte, „die Schule und die Umgebung“ in Video-Form geliefert bekommen. „Wir bewerten dabei nix“, sagte Linus Welker. Klar aber ist: Rüdiger Schütz hätte dann für die heißen Diskussionen um eine eventuelle Umgehungsstraße entlang der IGS – „Westtangente“ genannt – „eine andere Sicht: eine Draufsicht“ zu bieten.

Clevere Analyse eines Dachschadens

„Sky * Pro“ ist beim IGS-Förderverein angesiedelt. Linus und Moritz haben vor, für Firmen und Privatpersonen Luftaufnahmen zu fertigen. Ebenso möglich: Mit Hilfe der Drohnen – auch Multicopter genannt – könnten Häuser und Dächer auf Schäden hin inspiziert oder etwa Sport- und sonstige Veranstaltungen dokumentiert werden. Ja, richtig, kaufen könne heutzutage jeder eine Drohne, sagte Linus Welker. „Man braucht aber Erfahrung und Talent, ein Gerät ruhig und gleichmäßig zu steuern, ganz bestimmt auch einen Schuss Kreativität und zum Schluss die Fähigkeit, einen guten Filmschnitt zu machen.“

Und so findet Moritz, dass man besser fahre, wenn man sich bei Könnern eine Luftfilm-Dienstleistung bestellt, statt sich als Laie einen Multicopter zu kaufen und ihn wegen mäßig erfolgreicher Anwendung verlustreich wieder abzustoßen. Die beiden Freunde eint seit Jahren jene Art unbemannte Fliegerei als Hobby. Linus fand den Einstieg mit Modellflugzeugen. Zudem befassen sich beide seit Jahren mit Filmerei und Fotografieren. „Wir haben hier Leidenschaften kombiniert“, sagte Linus. Nächsten Dienstag werden die beiden jungen Männer mit ihrer Firmen-Idee bei der Messe für Neueinsteiger in Erfurt werben können. Und: Linus fertigt zum Thema seine Seminarfacharbeit.

Rüdiger Schütz und Kollegin Antje Schure wollten gestern nicht verhehlen, dass die IGS gegen die Westtangenten-Pläne weiterhin aufbegehren wird. Am meisten schockiert gewesen seien die Eltern, sagte Rüdiger Schütz. Wut ausgelöst habe insbesondere das Argument der Tangenten-Befürworter, dass der Angergasse – also der möglichen Tangente – doch vorwiegend Flure und kaum Klassenzimmer der Schule zugewandt sein würden. „Das ist doch nicht das Problem. Es gäbe dann aber lauter neue Kreuzungen, und in der Rushhour stünden 550 Schüler und 50 Kollegen an drei Ampeln“, sagte Schütz. Antje Schure fügte sinnbildlich ein bisschen Geometrie-Wissen bei: „Eine Tangente gehört an einen Kreis und nicht an eine Schule.“

Womöglich werden die IGS-Pädagogen am morgigen Freitag ganz besonders nach ihrer Position zu den Westtangenten-Plänen befragt: Der 26. Tag der offenen Tür steht an für künftige Fünft- und Elftklässler. Von 8 bis 12 Uhr können die Gäste auf IGS-Entdeckertour gehen; um 13 Uhr treffen sich Schüler der künftigen 11. Klasse am Sekretariat. Und auf 15 Uhr sind Eltern der Fünftklässler in spe zur Info-Veranstaltung in die Aula eingeladen. Drei 5. Klassen á 23 Schüler sollen im kommenden Sommer an den Start gehen, berichtete Rüdiger Schütz. Die geplanten beiden 11. Klassen sind zum Teil bereits mit hauseigenem Nachwuchs besetzt: 39 IGS-Zehntklässler haben den Übertritt in die gymnasiale Stufe geschafft.

Seit 1992 schon 1300 IGS-Abiturienten

Eine klare Ansage steuert Rüdiger Schütz der ewigen Diskussion bei, ob das gymnasiale Abi im Vergleich zum gemeinschaftsschulischen Abi an den Hochschulen als höherwertig betrachtet werde. „Wir haben seit 1992 bei uns 1300 Abiturienten entlassen. Und es ist noch nie jemand gekommen mit dem Hinweis, dass er damit schlechter gefahren sei.“ Ohnehin liege in Thüringen mit dem Zentralabitur für alle die Latte gleich hoch.

www.igsjena.de

skyproluftaufnahme@gmx.de