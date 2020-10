„Wir sind wieder da“ heißt das neue Programm, welches das Kabarett Fettnäppchen vor dem Hintergrund „25 Jahre Kabarett Fettnäppchen in Kapellendorf“ aktuell präsentiert.

Zur Geschichte dahinter heißt es bei Eva-Maria Fastenau und ihren Mitstreitern unter anderem: Eigentlich sei das Haus Apoldaer Straße Nummer 3 in Kapellendorf bereits dem Abriss geweiht und sollte einer breiteren Straße zum Opfer fallen. Aber der Denkmalschutz habe damals etwas dagegen gehabt und das Kabarett „Fettnäppchen“ auch. Und so sei vor 25 Jahren die zweite Spielstätte der Geraer Kabarettisten in einem historisch einmaligen Ambiente neben dem alt-ehrwürdigen Wasserschloss entstanden.

Seither seien dort über 80 verschiedene Kabarettprogramme gezeigt, etliche Geburtstage und Hochzeiten gefeiert, zahlreiche Firmen bewirtet und unternehmungslustige Busreisende begrüßt worden.

Umso schmerzlicher sei die halbjährige Corona-Zwangspause für die sechsköpfige Kabarettcrew um Chefin Eva-Maria Fastenau gewesen, die nun aber beendet sei.

Denn das Ensemble ist wieder auf der Bühne – mit einem besonderen Programm, wie es heißt. Damit werde zugleich auch das 25-jährige Bestehen in Kapellendorf gefeiert.

Unter dem Titel „Wir sind wieder da“ präsentiert das gesamte Ensemble jedenfalls einen Querschnitt dessen, was die kommende Spielzeit an Humor und Satire zu bieten hat. Gezeigt werden Ausschnitte aus „Mein Männlein steht im Walde“, das im März nach nur zwei Vorstellungen bereits Corona zum Opfer fiel, es gibt einen Ausblick aufs Weihnachtsprogramm und zudem präsentiert man die Dauerbrenner des Jahres. Es soll obendrein neue Figuren wie den Müllmann Edelfried geben, wobei der obligatorische Eierlikör dabei und ein Ausschnitt aus „Solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt“ geboten werden.

All das wird wie immer durch viel Musik begleitet, die vom Schauspielkapellmeister a. D. Günter Schimm dargeboten wird.

Eintrittskarten und weitere Informationen unter Telefon: (0365) 23131 oder direkt im Kabarett „Fettnäppchen“.