Wieder ein Thüringer mit Lotto-Glück

Erfurt. Erneut erzielte ein Spielteilnehmer aus Thüringen einen Großgewinn bei der Zusatzlotterie Super 6. Es ist bereits der zwölfte Großgewinn der Thüringer Staatslotterie in diesem Jahr.

Lottospielen in Thüringen scheint sich zu lohnen: Erneut erzielte ein Spielteilnehmer aus dem Freistaat einen Großgewinn bei der Zusatzlotterie Super 6. Der oder die Glückliche aus dem Wartburgkreis hat nach Angaben von Lotto Thüringen auf dem Spielauftrag der Lotto-Mittwochsziehung die Zusatzlotterie Super 6 angekreuzt und damit 100.000 Euro gewonnen.

Das sei bereits der sechste Großgewinn bei der Zusatzlotterie und der zwölfte Großgewinn der Thüringer Staatslotterie in diesem Jahr. „Ich freue mich sehr, dass das Jubiläumsjahr von Lotto Thüringen erneut einen Thüringer Spielteilnehmer glücklich macht, und drücke all unseren Kunden weiterhin kräftig die Daumen“, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie.

