Wieder über 1000 Neuinfektionen – Mehr als 40.000 Fälle seit Pandemie-Beginn

Binnen 24 Stunden hat es in Thüringen erneut über 1000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegegeben. Insgesamt wurden seit Dienstag 1009 neue Fälle gemeldet, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Erfurt mit. Damit stieg laut unseren Recherchen die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie im März registrierten Infektionen auf 40.681.

Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung starben weitere 50 Thüringer, die Gesamtzahl der an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbenen beträgt nun nach unseren Zahlen 978.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner beschreibt, ging ganz leicht auf den Wert von 255 zurück. 28.370 Thüringer gelten Schätzungen zufolge als genesen. Wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin berichtete, werden aktuell 209 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes behandelt. 106 müssen diesen Angaben nach künstlich beatmet werden.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden über Weihnachten weniger Menschen getestet, zumal auch weniger Menschen zum Arzt gegangen sein dürften. Außerdem ist es möglich, dass noch nicht alle Meldestaus wieder aufgearbeitet sind. Die Zahlen könnten demnach auch höher sein.

