Gedenkstein, Ehrentafeln und die Aquarelle von Elfi Arndt sind jetzt am Bachraer Ortseingang zu sehen – in der Dunkelheit sogar beleuchtet.

Bachra. Was die Bachraer lange Jahre als Schandfleck empfanden, haben sie in Eigeninitiative und mit Fördermitteln umgestaltet.

Wo die Mühlen wieder Flügel oder Rad bekommen

„Ich bin mir fast sicher, dass sich zumindest eine Replik eines dieser Aquarelle – in welcher Größe auch immer – in jedem Bachraer Haushalt findet. In vielen Häusern hängen sie auch gerahmt an einem Ehrenplatz“, sagt Hartmut Lange. Der ehemalige Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Bachra/Schafau weiß noch genau, wie es dazu kam. „Wir haben damals vor der 850-Jahrfeier lange überlegt, was wir unseren Einwohnern und Gästen als Erinnerung anbieten könnten“, nennt er den Anlass. Das war 2007. Die Bachraer erinnerten sich dann an Elfi Arndt. Die Berlinerin hatte noch in DDR-Zeiten jedes Jahr in Rastenberg Urlaub gemacht. Mit der politischen Wende hörte das dann auf. „Die Leute zog es anderswohin, als ihnen dann die ganze Welt offen stand“, so Lange. Aber Elfi Arndt kam wieder. Immer mal. Sie durchstreifte die Umgebung, skizzierte, was sie sah, malte Aquarelle. Oft waren es Stadtansichten, aber auch andere Motive. Was die Leute so wollten. Quartier nahm sie da schon in Schafau. „Wir haben sie dann angesprochen und ihr den Auftrag gegeben, für Bachra charakteristische Motive in Aquarellen festzuhalten“, sagt Hartmut Lange – und fügt hinzu, dass es auch Extrawünsche gab. „Unsere Mühle zum Beispiel. Da haben wir darauf bestanden, dass sie sie mit Flügeln malt und nicht ohne, wie sie jetzt schon lange ist.“ Zum Teil wurden der Künstlerin auch alte Dokumente vorgelegt, damit sie Motive nachempfinden sollte. Sie malte das Schloss, den Von-Werthern-Platz, die Kirche, die alte Schule ...

Aquarelle halfen, die Jubiläumsfeier zu finanzieren Das Ergebnis überzeugte. „Das war alles gut gelungen“, sagt Lange. Als noch besser für den Verein und die Gemeinde erwies sich aber, dass die Künstlerin zwar die Originale wie vereinbart vergütet bekam, aber den Bachraern die Rechte der freien Nachnutzung und Vervielfältigung überließ. Die Kopien wurden der Renner zum Jubiläum – und hatten nicht unwesentlichen Anteil daran, dass das große Fest nicht in roten Zahlen endete. Jetzt haben die Aquarelle nach Jahren noch einmal den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Und das (hoffentlich) dauerhaft. Man erinnerte sich an sie, als es darum ging, die Ortseingangszone neu und vor allem gefällig und einladend zu gestalten. „Das Areal war längst zur Müllhalde verkommen“, erinnert sich Hartmut Lange. Das ehemalige Mahnmal der Märzgefallenen, einst Schauplatz von Kundgebungen, wollte Anfang der 90er so kaum jemand noch haben, die Gedenktafel wurde aus der Wand herausgebrochen. Hartmut Lange hat sie gerettet und in die Heimatstube gebracht, wo sie noch heute steht. Etwas oberhalb gibt es außerdem noch, schwer zugänglich, den „Heldenhain“ als Ort des Gedenkens an die Weltkriegstoten. „Ich glaube, den kennt der halbe Ort gar nicht mehr“, sagt Lange. Initiative zur Neugestaltung findet viele Mitwirkende Nach Abstimmungen mit Bürgermeister Andreas Weber, im Ortsteilrat, im Kultur- und Heimatverein sowie mit Hilfe ortsansässiger Unternehmen sowie aller Vereine im Ort wurde mit freistaatlicher Demografie-Programm-Förderung eine Bachra-typische „konzertierte Aktion“ zur Gestaltung des Areals gestartet. Integriert wurden die Erinnerungstafeln an die Weltkriegstoten und die Aquarelle. Letztere wurden mit einem QR-Code versehen, der auf die Homepage des Kultur- und Heimatvereins umleitet, wo es nähere Informationen gibt. An den letzten Texten arbeitet Hartmut Lange gerade. Für Beleuchtung wurde gesorgt. Noch ist nicht alles fertig. Eine Waldschänke soll nebenan noch errichtet werden. Gespräche mit dem Verein Hohe Schrecke laufen. Man hofft, dass Bachra ihn in die Dorferneuerung kommt. Der Antrag zur Aufnahme ist vom Rastenberger Stadtrat noch im alten Jahr bewilligt worden. Bild der Rosenmühle ist der letzte noch fehlende Puzzlestein Und ein Aquarell fehlt noch. Die Bachra-Ansichten wären ohne die Rosenmühle nicht komplett, ist sich Hartmut Lange sicher. Noch einmal wandte er sich deshalb an Elfi Arndt und schickte Unterlagen an sie. „Es gibt leider keine historischen Fotos oder Zeichnungen. Und der letzte Bewohner hat auch nichts hinterlassen“, bedauert er. Selbst der Thüringer „Mühlenpapst“ Alfred Kirsten konnte den Bachraern nicht helfen. Elfi Arndt musste also – inzwischen Mitte 80 – improvisieren und hat, als sie damit fertig war, noch einmal neu anfangen müssen. „Die Rosenmühle wird von zwei Bächen umflossen, dem Hirschbach und dem Rosenbach, an beiden Seiten waren Wasserräder. Eines musste sie doch unbedingt einfügen, auch wenn heute keines mehr da ist“, sagt Hartmut Lange. Jetzt hat die Rosenmühle ihr Wasserrad. Wie gewünscht vorn links neben dem Tor. Elfi Arndt hat geschrieben: „Ich bin fertig!“ Es kann also nicht mehr lange dauern, bis das Aquarell in Bachra ankommt. Etwas später im Jahr will auch Elfi Arndt anreisen. Ihr gewohntes Zimmer in Schafau hat Hartmut Lange schon reserviert.