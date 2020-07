Hinweis an der Covid-19-Abstrichstelle in Apolda.

Weimarer Land. Relativ stabile Verhältnisse herrschen derzeit im Weimarer Land in Sachen Covid-19-Fälle. 77 wurden bisher registriert.

Zahl der Covid-19-Fälle unverändert

Mit Stand Dienstagabend meldet das Gesundheitsamt des Kreises 77 Covid-19-Krankheitsfälle bisher. Von diesen sind 70 genesen. Es gibt derzeit drei Aktivkranke; es sind Männer. Vier Personen starben bisher. In stationärer Behandlung ist derzeit niemand. Drei enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Vier Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung und damit zwei weniger als bei der letzten Meldung.