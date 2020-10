Zwei Neuerkrankungen im Weimarer Land

Abstrichstelle für Corona-Test an der Dreifelderhalle Apolda

Erhöht hat sich die Zahl der Neuerkrankungen im Weimarer Land. Mit Stand Dienstag 16 Uhr meldet das Gesundheitsamt des Kreises zwei Neuerkrankungen. Damit gibt es aktuell 18 Aktivkranke – acht Männer und zehn Frauen.

Eine Person ist seit der Meldung vom Montag genesen. Damit gibt es seit Beginn der Registrierung im Weimarer Land 152 Krankheitsfälle. 128 Personen sind inzwischen wieder gesund.

Vier Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Sechs Bürger verstarben bisher.

Aktuell sind 100 Kontaktpersonen und damit 27 mehr als am Montag in Quarantäne. Zudem wurde mitgeteilt, dass 61 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung sind. Das sind zehn mehr als einen Tag zuvor.

Nähere Informationen gibt es nach wie vor unter der Corona-Hotline des Kreises 03644 / 540 913 montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr.