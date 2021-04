Leser fragen, Experten antworten: Schule kann Hausrecht durchsetzen

Erfurt. Was passiert, wenn ein Schüler das Masketragen in der Schule verweigert?

In der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten wollen.

Corona-Blog: Zehn Prozent vollständig geimpft – Inzidenzwert im Landkreis Greiz sinkt weiter



Was geschieht eigentlich, wenn sich ein Schüler weigert, in der Schule eine Maske zu tragen, obwohl es eine Anordnung dazu gibt?

Felix Knothe, Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke), erklärt: „Der Fall ist seit Schuljahresbeginn klar geregelt.“ Er erinnert an einen Fall aus dem September, als ein Schulleiter in Ilmenau einen Schüler, dessen Eltern das Maskentragen verweigert hatten, nach Hause schickte.

„So können Schulleitungen auch weiterhin verfahren. Denn sie haben das Hausrecht, und ein Verstoß gegen die an den Schulen geltenden Regeln – dazu gehört das Infektionsschutzkonzept der Schule und die durch das Ministerium zusätzlich angeordneten Maßnahmen – zieht entsprechende Schritte nach sich“, sagt Knothe. Welche es genau sind, entscheide die Schulleitung. Davon unbenommen bleibe, dass im Einzelfall Ausnahmen von der Maskenpflicht gemacht werden können; beispielsweise, wenn ein „glaubhaftes Attest“ vorliegt.