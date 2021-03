Licht aus fürs Klima - Thüringen bei weltweiter "Earth Hour" am Samstag dabei

Bekannte Sehenswürdigkeiten, Rathäuser und Museen in sechs Städten - Erfurt, Altenburg, Jena, Mühlhausen, Weimar und Eisenach - bleiben am Abend für eine Stunde dunkel.

An der weltweiten Aktion "Earth hour" (Stunde der Erde) beteiligen sich am Samstag (20.30 Uhr) auch einige Thüringer Kommunen.

Nach Angaben der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) bleiben bekannte Sehenswürdigkeiten, Rathäuser und Museen in sechs Städten - Erfurt, Altenburg, Jena, Mühlhausen, Weimar und Eisenach - am Abend für eine Stunde dunkel. Unter anderem werden in Erfurt an Dom und Severikirche und der Thüringer Staatskanzlei die Lichter abgeschaltet, in Mühlhausen an Rathaus und Marienkirche sowie in Weimar am Bauhaus-Museum.

Der WWF will mit der Aktion ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen und auf die Gefahren der Erderwärmung hinweisen. Auch Privathaushalte sind aufgerufen, eine Stunde lang das Licht auszuschalten. Die weltweite Aktion gibt es seit 15 Jahren - immer am letzten Samstag im März.