Bei Liora steht ein Wechsel bevor. Acht Jahre hat Simone Lamperti die Begegnungsstätte am Klosterplatz geleitet, sich um die großen und kleinen Sorgen von Bedürftigen gekümmert, Spenden gesammelt, damit die Einrichtung fortbestehen kann. Anfang Dezember übernimmt sie eine neue Arbeit.

Sie will für den Verein Donum Vitae, der deutschlandweit mehr als 200 Beratungsstellen betreibt, in Gotha dessen Anlaufstelle für Schwangere ausbauen.

Mit Sabine Hertzschuch aus Gotha steht ihre Nachfolgerin bei Liora fest. Die Gothaerin war bisher an einer Förderschule als Integrationshelferin des Christophorus-Werkes in Erfurt tätig. Am ersten Dezember wird Hertzschuch bei Liora die Arbeit aufnehmen, sich vormittags um Wohl und Wehe der Erwachsenen kümmern, während Ralph-Uwe Heinz nachmittags Kinder und Jugendliche betreut.

Wegen Corona läuft zurzeit nur die Essenausgabe

Corona schränkt momentan den Liora-Betrieb ein. Dennoch kommen nach wie vor 20 bis 30 Menschen täglich. „Sie sind froh, dass sie hier sein dürfen“, besagt Lampertis Erfahrung. Insbesondere für Alleinstehende, sozial Schwache bedürfe es einer solchen Anlaufstelle in Gotha. Für diese sei der Gang dorthin oft der Dreh- und Angelpunkt des Tages. Wenn die Volkssolidarität den Club Galletti in der Jüdenstraße Ende dieses Jahres schließen werde, sei der nötiger denn je. Nach der Corona-Zwangspause im Frühjahr war die Arbeit bei Liora wieder gut ins Laufen gekommen, sagt Lamperti. „Die Menschen haben sich an die Regeln gehalten.“

Nun ist alles wieder auf Essenausgabe zurückgefahren. Diese werde angenommen. Absehbar sei jetzt schon, dass das Weihnachtsessen dieses Jahr ausfallen werde. In den Vorjahren hatten sich dazu bis zu 80 Leute bei Liora versammelt. Auch für Obdachlose war und ist die Einrichtung ein Anlaufpunkt. Derzeit seien es derer vier, darunter eine junge, werdende Mutter, die keine Wohnung finde. In ihrem Weggehen ist Lamperti erleichtert, dass die Stadt Gotha für Obdachlose eine Unterkunft eingerichtet hat. Ob die Menschen das annehmen, sei eine andere Frage.

Simone Lamperti widmet sich neuer Aufgabe

Liora könne sie ruhigen Gewissens verlassen. Das Projekt sei auf einem guten Stand. Erstmals werden zwei Mitarbeiterinnen, die sich unter anderem um Küche und Essenausgabe kümmern, über eine Maßnahme des Jobcenters bezahlt, mit einer hundertprozentigen Förderung in den ersten beiden Jahren. „Erstmals können wir richtiges Gehalt auszahlen.“

Ralph-Uwe Heinz wird für seine Arbeit über die Jugendamtspauschale bezahlt. So habe sich die finanzielle Situation der Einrichtung entspannt. Sie verlasse Liora und die Diakonie ohne Zwist und Hader, sagt Lamperti. Sie suche eine neue Herausforderung. „Ich habe das Gefühl, dass ich noch mal etwas Neues anfangen muss.“ Nach Ende ihrer Schwangerschaftsvertretung in der Kirchenkreissozialarbeit wolle sie es nicht bei der halben Stelle bei Liora belassen. Stattdessen werde sie neben den Schwangerschaftsberatungsstellen von Caritas und Arbeiterwohlfahrt die von Donum Vitae als dritte im Landkreis Gotha fortentwickeln. Sie werde dabei von zu Hause aus und digital agieren sowie auf Wunsch Beratungswillige im Landkreis aufsuchen – „wie ein Orbit, der um die Erde kreist“.