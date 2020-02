Lydia Struck: „Wir sind in einer Zeit des Umbruchs und das macht Angst“

Vor 101 Jahren wurde die Weimarer Republik gegründet. Das wurde 2019 groß gefeiert. Die Frage, wie sich die Demokratie entwickelte, wird nicht nur in Weimar gestellt. Zum Jahrestag gibt es Veranstaltungen wie ein Gespräch im Deutschen Nationaltheater, an dem Lydia Struck teilnimmt. Sie ist Kulturanthropologin und Nachfahrin von Marie Juchacz, der ersten Rednerin in der Nationalversammlung.

Was war die größte Überraschung für Sie im Zusammenhang mit 100 Jahre Weimarer Republik?

Arbeiterinnen und Arbeiter konnten wählen, aber auch Ausstellungen und Konzerte besuchen, was zuvor ein Privileg des Bürgertums war. Politisch war lange für das Wahlrecht der Frauen gekämpft worden. Nun wurden sie ins Parlament gewählt: ein historischer Schritt. Als Marie Juchacz am 19. Februar 1919 als erste Frau an das Rednerpult trat, musste sie sich gegen lachende Herren im Saal durchsetzen. In Weimar entstanden die Grundlagen unserer heutigen Demokratie. Überrascht haben mich die schlechten Lebensbedingungen, unter denen die Verfassung erarbeitet wurde.

Was haben Sie über die Lebensbedingungen ihrer Vorfahrinnen zu jener Zeit in Erfahrung gebracht?

Während Marie Juchacz und Elisabeth Röhl in Weimar tagten, litten ihre Kinder noch stärker als sie selbst an den gesundheitlichen Folgen der Mangelernährung.

Wenn wir jetzt auf das Jahr 1920 blicken: Was ist aus Ihrer Sicht und aus Sicht Ihrer Vorfahrin besonders auffällig an jenem Jahr?

Es entstand die modernste Verfassung der Welt. Darin waren aufregende Neuerungen. Doch es gab auch die Sorge um die Zukunft Deutschlands. Mancher Parteifreund war der Ansicht, dass Marie Juchacz zu schwarz sehe. Doch sie wusste, dass Deutschlands Wirtschaft Jahrzehnte benötigen würde, um sich von den Folgen des Ersten Weltkrieges zu erholen und auch die Bedingungen des Versailler Friedensvertrages zu erfüllen. Politische Zukunftsgespräche standen oft im Schatten radikalisierter, extrem Rechter und extrem Linker, die die Demokratie angriffen. Die innen- und außenpolitischen Verhältnisse verunsicherten.

Gerade deshalb gründete Marie Juchacz Ende 1919 die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Berlin. Sie erkannte die Notwendigkeit einer Selbsthilfeorganisation der Arbeiterschaft, um die Not zu lindern. 1920 folgten zahlreiche Awo-Einrichtungen. Die Forderungen und Anregungen flossen in die Politik der SPD zurück, darunter Themen wie: der Ausbau der sozialen Gesetzgebung, stärkerer Arbeits- und Jugendschutz, Arbeitslosenversicherung, Schwangeren- und Mütterfürsorge.

Manche sagen ja, die heutige Si-tuation trage Züge der 1920er-Jahre in sich. Sehen Sie solche Anknüpfungspunkte oder Warnzeichen?

Wir sind 2020 in einer viel besseren Situation. Die Regierung ist überwiegend demokratisch, auch wirtschaftlich ist Deutschland recht stabil. Die Demokratie bietet uns eine Lebensform der Freiheit. Prekäre Lebensverhältnisse, zu wenig Lohn für harte Arbeit und steigende Mieten sind Themen unserer Zeit, die nach Veränderungen verlangen. Wir sind wie 1920 in einer Zeit des Umbruchs und das macht Angst. Deshalb wird oft eine zu schnelle Lösung gesucht. Wenn Menschen Demokratie ausnutzen, um Demokratie zu zerschlagen, wäre das fatal. Wir haben Rechte und sollten es uns zur Pflicht machen, diese zu verteidigen.

Wahlrecht heute: Woran hapert es noch immer, so dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, darunter auch Frauen, unterrepräsentiert sind im Parlament, in den Landtagen, aber auch auf kommunalpolitischer Ebene?

Politik beginnt zu Hause und in den Schulen. Dort muss das Rollenbild von Frauen und Männern, die Gleichberechtigung, die in der Verfassung steht, gelehrt werden. Noch gibt es viele Menschen, die in Deutschland kein Wahlrecht haben. Ob die Gesetze richtig ausgelegt werden, das gilt es immer wieder zu prüfen. Wenn wir unsere Stimme für benachteiligte Menschen einsetzen, wenn wir nicht nur fragen: „Was wird mir von der Politik geboten?“, sondern auch selber etwas hineingeben, gelingt uns vielleicht ein gutes, friedliches und demokratisches Miteinander.

